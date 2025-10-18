À onze contre dix pendant une heure, l’Olympique de Marseille a longtemps peiné pour imposer sa loi devant Le Havre au Vélodrome (6-2) dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1 avant de s’en remettre à un superbr quaduplé de Mason Greenwood. Les notes des joueurs de Roberto De Zerbi.

Jeffrey De Lange 5

Jeffrey De Lange s’est chauffé les gants sur un premier plongeon (8e) et il ne peut pas faire grand-chose sur le but havrais (24e). Le Belge sort une belle parade pour éviter le 0-2 et ne peut rien sur le deuxième du HAC (2-5, 90e).

Emerson 6

Son jeu de tête défensif a encore été bien utile. Un coup-franc direct stoppé par Mory Diaw (43e) et une solidité sur son côté gauche, où rares sont passés les Havrais. Remplacé par Amir Murillo (64e), auteur du sixième but marseillais (6-2, 90e).

Nayef Aguerd 6

Irréprochable jusqu’à présent, Nayef Aguerd n’a pas fait un mauvais match mais il a sans doute livré sa prestation la moins aboutie sous le maillot phocéen. Sa relance mal assurée occasionne le premier but havrais. Plus inspiré après la pause.

Leonardo Balerdi 7

Ce soir, avec un Aguerd un poil en dedans, c’est plutôt lui qui a commandé la défense marseillaise. Leonardo Balerdi a tenté d’apporter sa présence un cran plus haut en seconde période. Une prestation propre de l’Argentin.

Benjamin Pavard 7

Présent dès l’entame, Benjamin Pavard a tenté d’apporter le surnombre à plusieurs reprises avant de se raviser après le but havrais, sur lequel il était aux abonnés absents. Il prend un énorme choc derrière la tête au duel avec Ndiaye (53e) mais il est resté solide au duel. Avant de s’offrir une passe décisive sur le quatrième but marseillais (78e).

Pierre-Emile Höjbjerg 6

Une balle en cloche mal exploitée par Greenwood (13e) puis deux frappes trop molles (18e) mais symboles d’un joueur qui a débuté le match en avançant. Le Danois a gagné ses duels et ratissé des ballons importants.

Angel Gomes 3

L’Anglais a joué un cran plus haut mais a été plutôt décevant face au bloc havrais. Absent au duel (1/4 gagné en première mi-temps), il a manqué d’influence (30 ballons (touchés en 45 minutes) et raté un but tout fait de la tête au point de penalty (45e). Remplacé par Robinho Vaz (54e), virevoltant et à l’origine du deuxième but marseillais (67e).

Matt O’Riley 4

Alors que ses parents étaient présents au Vélodrome, le Danois a trop reculé devant Kechta sur l’ouverture du score (0-1, 24e). Il a failli se rattraper sur ce centre mais Paixao n’a pas réussi à rabattre sa tête (41e). Remplacé par Bilal Nadir, impliqué sur les deux derniers buts et auteur d’une entrée fracassante.

Mason Greenwood 9

L’Anglais a allumé une première mèche à côté et n’a pas tremblé au moment d’égaliser sur penalty (1-1, 35e). Il a développé une bonne connexion avec O’Riley dans les petits espaces. Une magnifique inspiration dans le dos de la défense gâchée par PEA (46e) et un deuxième but dans son style le plus pur sur un contre éclair (2-1, 67e). Avant deux autres réalisations magnifiques (3-1 puis 4-1) qui ont ponctué une prestation qui fera date. Remplacé par Darryl Bakola (78e) sous l’ovation totalement justifiée du Vélodrome.

Igor Paixao 7

Une belle première inspiration dans le dos de la défense mal exploitée par ses attaquants. Puis un débordement qui entraîne la deuxième frappe d’Höjbjerg (18e). Avec Greenwood, le Brésilien est le Marseillais qui le plus tenté. Récompensé par une passe décisive (68e) et remplacé par Timothy Weah (70e).

Pierre-Emerick Aubameyang 6

Quelques approximations assez inhabituelles pour le Gabonais dans l’entame (hors-jeu, contrôles). C’est toutefois lui qui provoque l’expulsion sévère de Lloris pour une main en tant que dernier défenseur et le penalty égalisateur de Greenwood (1-1, 35e). Sa passe pour Gomes aurait dû être décisive en toute fin de première période (45e). Il perd son duel avec Diaw (46e) mais se rattrape avec une passe décisive de la tête pour l’entrant Vaz (88e).

Bastien AUBERT, au Vélodrome