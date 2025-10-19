À onze contre dix pendant une heure, l’Olympique de Marseille a peiné pour imposer sa loi devant une équipe du Havre valeureuse et bien organisée (6-2). Un quadruplé exceptionnel de Mason Greenwood a scellé le sort de la rencontre.

Il y aura des matches que l’OM devra gagner plus mochement que d’autres cette saison. Celui de ce soir en fait partie. Longtemps peu inspiré malgré une supériorité numérique suite à un carton rouge sévère pour Gautier Lloris (34e), l’OM a été mené assez logiquement sur un but de l’opportuniste Kechta (24e) avant de compter sur un superbe quadruplé de Mason Greenwood.

Quadruplé retentissant de Greenwood

Un premier but sur un penalty généreux (1-1, 34e), un deuxième sur un contre éclair (2-1, 67e), un troisième sur une petite frappe malicieuse (3-1, 71e) et un dernier du droit de près (4-1, 76e). Le tout, avant de sortir sous les vivats du Vélodrome (78e). Auteur d’un quadruplé, dont un triplé pour la seule deuxième mi-temps, l’Anglais a été dans tous les bons coups et bien aidé par la patience de l’OM.

Un coaching encore gagnant signé De Zerbi

Comme à Metz et à Strasbourg, cette équipe semble désormais attendre sans paniquer pour trouver l’ouverture. Roberto De Zerbi y est pour beaucoup. Son coaching, comme à La Meinau, a encore été décisif avec notamment l’entrée d’un Vaz très inspiré et auteur du cinquième but marseillais (5-2, 88e).

Buteur (6-2), Amir Murillo et Bilal Nadir, passeur, ont également apporté tout leur écot pour assurer le coup et offrir finalement une large victoire aux Marseillais. Grâce à ce succès logique mais long à se dessiner, l’OM fait le plein de confiance avant d’aller à Lisbonne mercredi (21h) et occupe désormais seul la tête de la Ligue 1 avec un point d’avance sur le grand PSG. Après 8 journées, qui l’eût cru ?

Bastien AUBERT, au Vélodrome