Une banderole déployée dans le virage sud du Vélodrome à l’occasion d’OM-Le Havre a ému Roberto De Zerbi.

Au stade Vélodrome, les banderoles se suivent et ne se ressemblent pas. En début de saison, alors que la tension était à son maximum après la défaite à Rennes (0-1) et l’épisode Rowe-Rabiot, les South Winners avaient écrit : « No, l’OM siamo noi !! ». Une réponse au slogan de Roberto De Zerbi la saison dernière, qui hurlait avant chaque match à ses joueurs « Chi siamo ? » (qui sommes-nous ?) et eux de répondre « L’OM ! ». Le groupe ultra du virage sud, lui, estime que l’OM appartient à ses supporters. Il le revendique depuis des années, notamment en temps de crise.

« Roberto, uno di noi »

Mais hier, à l’occasion du match face au Havre (6-2), et toujours dans le virage sud, mais un peu plus bas, la Vieille Garde, branche du CU84, a brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire « Roberto, uno di noi ». Une façon de remercier le technicien pour son application mais aussi de reconnaître son côté ultra, qu’il ne cesse de revendiquer par son comportement ou sa façon de s’habiller. A Metz, il portait ainsi une veste typique des ultras italiens et avait d’ailleurs agi comme eux quand des supporters lorrains avaient tenté d’agresser des fans marseillais.

Selon le journaliste de RMC Florent Germain, Roberto De Zerbi a vu cette banderole, accompagnée d’un dessin de lui avec le poing brandi. Il en aurait été « très touché et heureux ». L’histoire d’amour entre l’OM et l’Italien ne semble pas prête de s’arrêter, surtout après des soirées comme celle vécue face au Havre !