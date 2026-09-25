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FRANCE

PSG Mercato : c’est confirmé, Ferran Torres pousse pour attirer une star du Barça à Paris !

Par William Tertrin - 25 Sep 2026, 20:20
Ferran Torres sous le maillot du PSG

Ferran Torres ne cache pas son envie de retrouver Pedri à Paris, alors qu’une nouvelle rumeur évoque désormais une possible offensive du PSG pour le milieu du FC Barcelone.

Ferran Torres n’a pas oublié son ancien coéquipier du FC Barcelone. Depuis son arrivée au PSG cet été, l’attaquant espagnol aurait envie de retrouver Pedri dans la capitale française. Une volonté qu’il avait lui-même évoquée lors de son passage dans El Hormiguero, en expliquant que le milieu canarien était l’une des personnes qu’il regrettait le plus depuis son départ de Barcelone.

Ferran Torres veut retrouver Pedri au PSG

Les deux joueurs ont développé une relation très proche lorsqu’ils évoluaient ensemble au Barça. Selon El Nacional, Ferran Torres tenterait ainsi de convaincre Pedri de considérer une arrivée au PSG. Le quotidien catalan affirme également que Luis Enrique apprécierait l’idée de retrouver son ancien joueur à Paris.

Cette piste n’est toutefois pas nouvelle. La presse catalane évoquait déjà au début du mois la volonté du PSG de séduire Pedri, avec Ferran Torres et d’autres proches du milieu comme relais auprès de lui.

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Pedri reste lié au Barça

Pour l’heure, Pedri n’envisagerait pas de quitter le FC Barcelone. Le milieu de 23 ans est sous contrat avec le club catalan jusqu’en 2030 et occupe désormais un rôle majeur dans l’équipe.

Le PSG dispose donc d’un argument supplémentaire avec la présence de Ferran Torres, mais la situation contractuelle et sportive de Pedri rend une opération particulièrement complexe.

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