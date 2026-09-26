Les infos du jour : Skoras repositionnement décisif ? Digne opération reconquête ! Cahuzac double défi !

Les supporters du RC Lens plébiscitent Skoras à droite

Arrivé cet été, Michal Skoras peine à convaincre à gauche selon les fans lensois. Un sondage place le Polonais majoritairement comme milieu offensif droit, loin devant les autres options. Sa polyvalence reste un atout, mais la tendance pourrait influer sur ses prochaines titularisations.

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Lucas Digne se relance à Dubaï après sa mise à l’écart au PSG

Écarté par Luis Enrique, Lucas Digne profite de la trêve pour s’entraîner à Dubaï avec des spécialistes de la préparation physique. Le latéral gauche du PSG espère ainsi revenir plus fort et regagner sa place après un début de saison difficile dans la capitale.

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Yannick Cahuzac déjà en formation à Sochaux après sa prise de fonction à Lens

Nommé entraîneur principal du RC Lens, Yannick Cahuzac participe dès cette semaine à un stage du BEPF à Sochaux. Il doit concilier ses nouvelles responsabilités avec l’obtention du diplôme, tout en s’intégrant parmi les futurs entraîneurs de Ligue 1.

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Paulo Tavares, candidat au rachat du FC Nantes, suscite la méfiance

Le projet de rachat du FC Nantes mené par Paulo Tavares interroge, son passé dans d’autres dossiers similaires n’ayant jamais abouti. Malgré l’intérêt d’investisseurs, des doutes persistent sur la capacité de Tavares à finaliser l’opération, selon des proches du dossier.

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Quentin Braat proche du retour, l’ASSE sous la menace de son bourreau

Le gardien Quentin Braat, absent depuis août, a repris l’entraînement collectif avec Rodez. Sa possible présence face à l’ASSE à Geoffroy-Guichard pourrait compliquer la tâche des Verts, lui qui avait déjà brillé contre eux lors des derniers play-offs.

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Zidane débute par une victoire en Turquie, Mbappé buteur et touché

Pour son premier match à la tête des Bleus, Zinédine Zidane s’impose 1-0 en Turquie grâce à Mbappé, sorti sur blessure. Maignan a aussi été décisif. Malgré la victoire, quelques limites collectives sont apparues dans ce match de Ligue des nations.

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Le RC Lens prolonge deux espoirs de son centre de formation

Yanis Niakaté et Kamille Parmentier-Ducrocq poursuivront leur progression sous les couleurs du RC Lens. Le club officialise la signature des deux jeunes attaquants, confirmant sa volonté de miser sur la formation et la dynamique positive de ses équipes de jeunes.

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L’OL accélère sur Ali Maamar, jeune latéral marocain d’Anderlecht

Lyon s’intéresse de près à Ali Maamar, latéral droit de 21 ans évoluant à Anderlecht, estimé à 2,5 M€. Déjà ciblé par l’OM récemment, le joueur pourrait être une solution pour anticiper le départ de Zachary Athekame, prêté sans option d’achat.

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