Turquie – France (0-1) : première victoire de l’ère Zidane, les notes des Bleus

Pour la première de Zinédine Zidane sur le banc des Bleus, la France s’est imposée en Turquie (0-1) grâce à Kylian Mbappé, mais a aussi montré quelques limites.

L’ère Zinédine Zidane commence par une victoire. Pour son premier match comme sélectionneur de l’équipe de France, l’ancien numéro 10 a vu ses joueurs s’imposer 1-0 en Turquie, vendredi soir, lors de la première journée de la Ligue des nations. Un succès précieux, même si les Bleus ont longtemps manqué d’inspiration.

Les tops : Mbappé et Maignan décisifs

Mbappé, encore lui

Il aura fallu attendre la 54e minute pour voir la France trouver la faille. Après une récupération française, Michael Olise a parfaitement servi Kylian Mbappé, qui a conclu du pied droit pour inscrire le premier but de l’ère Zidane. Il s’agit de son 67e but en sélection.

Le capitaine français a toutefois été contraint de quitter la pelouse quelques minutes plus tard, après s’être plaint du genou gauche. Une inquiétude importante pour les Bleus, alors que plusieurs rendez-vous sont programmés dans les prochains jours.

Maignan a répondu présent

Mike Maignan a également été déterminant. Le gardien français a notamment réalisé une superbe parade en début de seconde période sur une tête turque, alors que la défense tricolore avait laissé trop d’espace.

Déjà sollicité dans les premières minutes, le portier a permis aux Bleus de rester dans le match avant l’ouverture du score.

Olise, une influence intéressante

Michael Olise a progressivement pris davantage de responsabilités dans le jeu français. Après une première période discrète, le joueur du Bayern Munich a été impliqué sur le but de Mbappé et s’est également procuré une belle occasion avant la pause.

Les flops : une animation offensive encore hésitante

Dembélé trop discret

Ousmane Dembélé a longtemps été peu visible, même s’il n’a pas été le seul. Le trio offensif français a eu du mal à peser dans le premier acte, face à une équipe turque regroupée et prête à jouer rapidement en contre.

Zidane avait annoncé vouloir utiliser Dembélé dans un rôle correspondant à ses qualités offensives, mais cette première sortie a encore manqué de fluidité.

Une première période poussive

Les Bleus ont globalement manqué d’idées avant la pause. La possession française n’a pas toujours débouché sur des situations dangereuses et la Turquie a plusieurs fois réussi à exploiter les espaces dans le dos de la défense.

La France a néanmoins progressivement repris le contrôle après la pause, jusqu’à cette ouverture du score qui a changé le scénario de la rencontre.

Zidane commence par l’essentiel

Pour sa première sur le banc tricolore, Zinédine Zidane décroche donc une victoire à l’extérieur. Le nouveau sélectionneur avait choisi de s’appuyer largement sur l’ossature des Bleus tout en ouvrant la porte à plusieurs nouveaux joueurs.

Le contenu devra encore être affiné, mais la France lance son parcours en Ligue des nations avec trois points. Le prochain rendez-vous arrivera très vite avec un déplacement en Belgique, ce lundi 28 septembre.

Les notes des Bleus

Maignan (7) – Koundé (4), Upamecano (6), Lacroix (5), Truffert (5) – Cherki (4), Koné (6), Rabiot (5) – Olise (6), Dembélé (4), Mbappé (6).