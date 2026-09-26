ASSE : le grand retour d’un jeune talent se précise enfin

Longtemps freiné par une blessure au genou, Nadir El Jamali vient de franchir une étape importante dans sa reprise. Le milieu offensif de l’ASSE a retrouvé la compétition avec l’équipe de France U20 face à l’Allemagne.

El Jamali retrouve le rythme avec les Bleuets

La longue attente touche à sa fin pour Nadir El Jamali. Convoqué avec l’équipe de France U20 lors de cette trêve internationale, le jeune milieu offensif de l’ASSE a participé à la rencontre amicale perdue vendredi par les Bleuets contre l’Allemagne (1-0).

Remplaçant au coup d’envoi, le Stéphanois de 19 ans est entré à la 63e minute. Une demi-heure précieuse pour reprendre ses repères et retrouver l’intensité d’un match international, plusieurs mois après sa blessure au genou contractée en février dernier.

Dominateurs durant la première période, les joueurs de Bernard Diomède ont vu les débats s’équilibrer après la pause. Max Moerstedt a finalement donné la victoire à l’Allemagne d’une frappe en pivot à la 77e minute, comme le rapporte le résumé de la rencontre publié par Peuple Vert.

Une nouvelle étape après sa prolongation

On vous en parlait récemment : El Jamali a prolongé son contrat avec l’ASSE jusqu’en 2029 après cette sérieuse blessure. Ce retour sous le maillot tricolore constitue désormais le développement le plus concret de son dossier.

Après avoir effectué une partie de sa rééducation à Clairefontaine, le droitier d’1,80 m entre dans une phase cruciale. Il ne s’agit plus seulement d’enchaîner les séances, mais de retrouver le rythme de la compétition, ses sensations sur les appuis et la confiance nécessaire pour exprimer sa créativité entre les lignes.

Ce rassemblement tombe donc à point nommé. La concurrence reste vive dans le groupe professionnel des Verts et chaque minute disputée à haute intensité peut permettre au pur produit de la formation stéphanoise de se rapprocher progressivement d’une place dans la rotation.

Deux autres rendez-vous pour poursuivre sa montée en puissance

El Jamali pourrait encore accumuler du temps de jeu pendant cette trêve. Deux rencontres amicales figurent au programme des Bleuets sur le sol espagnol : face à l’Angleterre mardi 29 septembre, puis contre l’Italie samedi 3 octobre. Deux tests relevés pour mesurer l’évolution de son état de forme.

Dans le même temps, l’ASSE profitera également de cette période pour garder le rythme avec une rencontre amicale programmée contre le FC Sion, vendredi 2 octobre à L’Étrat.

L’ASSE jouera un match amical contre Sion le vendredi 2 octobre à 11h, au stade Aimé-Jacquet de L’Étrat. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2103151359759654937

Un retour à gérer sans précipitation

Pour l’ASSE, l’objectif sera maintenant d’accompagner cette montée en puissance sans brûler les étapes. Sa prolongation avait déjà témoigné de la confiance placée en lui par la direction. Son retour en compétition internationale confirme que le milieu offensif a franchi un cap supplémentaire dans sa reprise.

Le résultat face à l’Allemagne reste secondaire à l’échelle de son parcours personnel. Après de longs mois loin des terrains, El Jamali a surtout renoué avec la compétition et dispose encore de deux rendez-vous internationaux pour poursuivre son retour.