À LA UNE DU 27 SEP 2026
[19:40]OM : ces cinq entraîneurs qui pourraient remplacer Genesio
[19:20]PSG : Luis Enrique repris de volée par une recrue qui l’a déçu
[19:00]RC Lens : la nouvelle pépite des Sang et Or a encore frappé !
[18:40]ASSE : Larsonneur sévèrement recadré, le remède pour le relancer a été trouvé !
[18:20]FC Nantes : un Canari s’est particulièrement illustré face au Mans
[18:00]Stade Rennais Mercato : en plus de Zabiri, une autre grosse vente prévue pour 2027 ?
[17:40]OL Mercato : Lyon pourrait recevoir une offre XXL de 50 M€ l’été prochain !
[17:20]RC Lens : le digne successeur d’Adrien Thomasson est enfin trouvé !
[17:00]ASSE : Larqué toujours pas convaincu par Kilmer Sports
[16:40]FC Nantes : le rachat part dans tous les sens, un gros doute commence à s’installer
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Larqué toujours pas convaincu par Kilmer Sports

Par Laurent Hess - 27 Sep 2026, 17:00

Jean-Michel Larqué s’est confié sur le début de saison de l’ASSE, sur Peuple Vert. Et malgré la place de leader occupée par les Verts, l’ancien capitaine stéphanois refuse de s’emballer. S’il reconnaît du mieux par rapport à la saison dernière, il attend surtout Kilmer Sports sur les résultats sportifs. Et il le fait savoir avec son franc-parler habituel.

L’ASSE est en tête de la Ligue 2 et semble mieux armée que la saison dernière. Pas de quoi faire tomber Jean-Michel Larqué dans l’euphorie. L’ancien capitaine des Verts reste marqué par l’échec de l’exercice précédent et préfère juger sur la durée.

« Il me semble qu’il y a un petit peu plus de qualité dans l’équipe. Mais on a été tellement échaudés la saison dernière qu’on va éviter de s’enflammer », prévient-il. Larqué pointe notamment les difficultés défensives stéphanoises. Les deux buts encaissés à Dunkerque puis à Metz ont confirmé une certaine fragilité : « Quand on prend deux buts à l’extérieur et qu’il faille en marquer trois pour gagner, ça n’arrivera pas tous les jours. »

« Une montée, ça se gagne à l’extérieur »

Sur Ian Cathro, Larqué ne veut pas tirer de conclusions hâtives. Il rappelle toutefois que les résultats sont proches de ceux obtenus à la même époque la saison dernière. Et insiste sur un axe de progression : « Une montée, ça se gagne à l’extérieur. »

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Quant au choix de Kilmer Sports de miser à nouveau sur un technicien étranger après Eirik Horneland, l’ancien international reste circonspect : « C’est leur argent, c’est leur décision. Après, libre à eux de le faire. » Pour lui, l’essentiel est ailleurs. Les supporters ne demandent qu’une chose : retrouver la Ligue 1. « On y était quand les Canadiens sont arrivés, on n’y est plus et on a hâte d’y revenir. »

Une petite phrase qui résume bien les réserves de Larqué sur le bilan de Kilmer Sports. Malgré les investissements et la volonté affichée de moderniser le club, l’ancien capitaine juge avant tout les nouveaux propriétaires sur les résultats.

« La priorité des priorités, c’est le terrain »

Et son constat sur la saison passée est sévère. « L’équipe première ne monte pas, l’équipe B se sauve à la dernière journée (…) Les petites féminines descendent en deuxième division et les jeunes n’ont pas eu de très bons résultats. » Pour Larqué, l’ASSE dispose déjà d’atouts considérables, à commencer par Geoffroy-Guichard et un public exceptionnel. Dès lors, pas question de perdre de vue l’essentiel.

« On s’occupera des petits fours dans les salons, on s’occupera de la vente des maillots, du design. Il n’y a qu’une chose qui compte : le terrain. » Et Larqué se montre également méfiant devant le discours de modernisation porté depuis le rachat du club : « J’ai toujours peur de ces gens-là qui considèrent que ce qu’ils vont faire est forcément mieux que ce qui a été fait. J’attends de voir. »

Même prudence concernant Gautier Larsonneur, très critiqué après ses dernières prestations. Larqué refuse de réclamer son remplacement par Mamour N’Diaye : « S’ils considèrent que Gautier Larsonneur est supérieur à ce gardien-là, ils le laissent. S’ils considèrent qu’il est inférieur, ils font jouer le deuxième gardien. »

Il relève toutefois l’évidence : l’ASSE encaisse trop de buts. Et à un poste où il a connu Pierre Bernard, Georges Carnus et Ivan Curkovic, Larqué reconnaît volontiers être exigeant. Leader ou pas, l’ancien capitaine des Verts attend donc encore avant de s’enthousiasmer. Kilmer Sports a lancé sa nouvelle tentative de remontée. Pour convaincre Larqué, il faudra désormais la transformer sur le terrain.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot