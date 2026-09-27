ASSE : Larqué toujours pas convaincu par Kilmer Sports

Jean-Michel Larqué s’est confié sur le début de saison de l’ASSE, sur Peuple Vert. Et malgré la place de leader occupée par les Verts, l’ancien capitaine stéphanois refuse de s’emballer. S’il reconnaît du mieux par rapport à la saison dernière, il attend surtout Kilmer Sports sur les résultats sportifs. Et il le fait savoir avec son franc-parler habituel.

L’ASSE est en tête de la Ligue 2 et semble mieux armée que la saison dernière. Pas de quoi faire tomber Jean-Michel Larqué dans l’euphorie. L’ancien capitaine des Verts reste marqué par l’échec de l’exercice précédent et préfère juger sur la durée.

« Il me semble qu’il y a un petit peu plus de qualité dans l’équipe. Mais on a été tellement échaudés la saison dernière qu’on va éviter de s’enflammer », prévient-il. Larqué pointe notamment les difficultés défensives stéphanoises. Les deux buts encaissés à Dunkerque puis à Metz ont confirmé une certaine fragilité : « Quand on prend deux buts à l’extérieur et qu’il faille en marquer trois pour gagner, ça n’arrivera pas tous les jours. »

« Une montée, ça se gagne à l’extérieur »

Sur Ian Cathro, Larqué ne veut pas tirer de conclusions hâtives. Il rappelle toutefois que les résultats sont proches de ceux obtenus à la même époque la saison dernière. Et insiste sur un axe de progression : « Une montée, ça se gagne à l’extérieur. »

Quant au choix de Kilmer Sports de miser à nouveau sur un technicien étranger après Eirik Horneland, l’ancien international reste circonspect : « C’est leur argent, c’est leur décision. Après, libre à eux de le faire. » Pour lui, l’essentiel est ailleurs. Les supporters ne demandent qu’une chose : retrouver la Ligue 1. « On y était quand les Canadiens sont arrivés, on n’y est plus et on a hâte d’y revenir. »

Une petite phrase qui résume bien les réserves de Larqué sur le bilan de Kilmer Sports. Malgré les investissements et la volonté affichée de moderniser le club, l’ancien capitaine juge avant tout les nouveaux propriétaires sur les résultats.

« La priorité des priorités, c’est le terrain »

Et son constat sur la saison passée est sévère. « L’équipe première ne monte pas, l’équipe B se sauve à la dernière journée (…) Les petites féminines descendent en deuxième division et les jeunes n’ont pas eu de très bons résultats. » Pour Larqué, l’ASSE dispose déjà d’atouts considérables, à commencer par Geoffroy-Guichard et un public exceptionnel. Dès lors, pas question de perdre de vue l’essentiel.

« On s’occupera des petits fours dans les salons, on s’occupera de la vente des maillots, du design. Il n’y a qu’une chose qui compte : le terrain. » Et Larqué se montre également méfiant devant le discours de modernisation porté depuis le rachat du club : « J’ai toujours peur de ces gens-là qui considèrent que ce qu’ils vont faire est forcément mieux que ce qui a été fait. J’attends de voir. »

Même prudence concernant Gautier Larsonneur, très critiqué après ses dernières prestations. Larqué refuse de réclamer son remplacement par Mamour N’Diaye : « S’ils considèrent que Gautier Larsonneur est supérieur à ce gardien-là, ils le laissent. S’ils considèrent qu’il est inférieur, ils font jouer le deuxième gardien. »

Il relève toutefois l’évidence : l’ASSE encaisse trop de buts. Et à un poste où il a connu Pierre Bernard, Georges Carnus et Ivan Curkovic, Larqué reconnaît volontiers être exigeant. Leader ou pas, l’ancien capitaine des Verts attend donc encore avant de s’enthousiasmer. Kilmer Sports a lancé sa nouvelle tentative de remontée. Pour convaincre Larqué, il faudra désormais la transformer sur le terrain.