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RC Lens : le digne successeur d’Adrien Thomasson est enfin trouvé !

Par William Tertrin - 27 Sep 2026, 17:20

Le RC Lens a perdu Adrien Thomasson, véritable référence athlétique la saison dernière, mais un Lensois semble déjà prendre le relais dans le domaine physique.

Adrien Thomasson parti à Rennes, le RC Lens pouvait légitimement se demander qui allait reprendre le flambeau. Et, même avec les recrutements de Cuisance et Titraoui pour venir épauler Bulatovic et Haidara, le milieu paraît toujours en souffrance. Mais une autre réponse semble commencer à se dessiner : Florian Thauvin.

La saison dernière, Thomasson avait encore impressionné par son activité. Le milieu lensois avait terminé avec la meilleure moyenne de kilomètres parcourus par match en Ligue 1, avec 12,1 km, tout en figurant parmi les références du championnat dans les courses à haute intensité.

Thauvin prend le relais

Après cinq journées, aucun Lensois ne figure encore dans le Top 10 des joueurs ayant parcouru le plus de kilomètres en Ligue 1. Un constat à mettre en perspective avec les nombreux changements intervenus dans l’entrejeu durant ce début de saison.

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Mais un joueur se détache : Florian Thauvin. Avec 55,49 kilomètres parcourus, il est le Lensois le plus actif depuis le début du championnat et se rapproche du Top 10 à l’échelle de la Ligue 1, comme détaillé par Lensois.com.

Surtout, l’ancien Marseillais ne se contente pas d’accumuler les kilomètres. Il est également le Lensois qui compte le plus de courses à haute intensité, avec 352, devant Ruben Aguilar (311) et Matthieu Udol (293).

Un chiffre particulièrement intéressant lorsqu’on se souvient du profil de Thomasson : l’ancien capitaine lensois était justement devenu une référence par son volume de course et son activité à haute intensité.

Lens court toujours autant

Collectivement, le RC Lens affiche actuellement 114,9 kilomètres parcourus par match, soit davantage que sa moyenne de la saison dernière (113,76 km). Le Racing se classe ainsi neuvième du championnat dans ce domaine, derrière notamment Rennes (119,8 km), Lyon (118,9 km) et Le Mans (117,5 km).

Il faudra évidemment attendre que la saison avance pour mesurer l’effet de la fatigue et confirmer cette tendance. Mais une chose se dégage déjà : Thauvin est en train d’apporter bien plus que sa qualité technique et son expérience. Dans le registre de l’activité et du volume de course, il semble progressivement prendre la place laissée vacante par Thomasson.

Le symbole est d’autant plus fort que Thauvin est désormais le nouveau capitaine lensois, après le départ de Thomasson à Rennes. Le RC Lens tient-il déjà le successeur de son marathonien ? Les premières statistiques de Florian Thauvin vont clairement dans ce sens.

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