RC Lens : un club de Ligue 1 s’est offert un renfort estampillé Sang et Or

Ancien joueur du RC Lens, Éric Cubilier vient de prendre une nouvelle responsabilité importante au sein de l’OGC Nice, avec la mission de piloter le recrutement de la formation.

Le RC Lens reste présent dans le parcours d’Éric Cubilier. L’ancien défenseur, qui a porté les couleurs sang et or lors de la saison 2004-2005, vient d’être nommé responsable du recrutement de la formation de l’OGC Nice. Une nouvelle fonction qui confirme la place prise par l’ancien Lensois dans l’organigramme du club azuréen.

Un ancien Lensois prend du galon à Nice

Éric Cubilier connaît particulièrement bien le fonctionnement de l’OGC Nice. Né à Nice et formé au Gym, il avait déjà retrouvé le club dans un rôle de recruteur en 2019. Il va désormais prendre en charge le recrutement destiné au centre de formation, tout en conservant ses missions au sein de la cellule de recrutement professionnelle.

L’objectif affiché par Nice est de rapprocher davantage le recrutement des jeunes de celui de l’équipe professionnelle et de mieux structurer le suivi des joueurs à fort potentiel, en collaboration avec la direction de l’Académie.

Un passage au RC Lens en 2004-2005

Pour les supporters du RC Lens, le nom d’Éric Cubilier rappelle surtout son passage dans l’Artois. Le défenseur avait rejoint les Sang et Or en 2004 et disputé 35 rencontres toutes compétitions confondues durant la saison 2004-2005, dont 31 en Ligue 1.

Après Lens, Cubilier avait notamment évolué à Monaco, Nantes, Metz et Bastia avant de mettre un terme à sa carrière professionnelle. Son parcours l’a finalement ramené vers le recrutement, d’abord à Nice puis désormais à la tête du recrutement de la formation.

Un ancien Lensois qui prend donc une nouvelle dimension dans un autre club de Ligue 1, cette fois avec la responsabilité d’identifier les futurs talents de l’OGC Nice.