OM : on sait combien de temps Gouiri sera absent !

Sorti sur blessure avec l’Algérie face à la Zambie, Amine Gouiri pourrait ne manquer qu’une petite partie de la trêve internationale.

C’est la nouvelle qui a inquiété Marseille vendredi soir. Titulaire avec l’Algérie face à la Zambie, Amine Gouiri a été contraint de quitter ses partenaires dès la 18e minute, après avoir ressenti une gêne au quadriceps de la cuisse gauche. Le sélectionneur algérien Brahim Hemdani avait alors indiqué que le staff était « en alerte » et qu’il fallait attendre les examens pour en savoir davantage.

Gouiri pourrait rapidement retrouver l’OM

Et selon les informations de La Provence, l’attaquant marseillais devrait être éloigné des terrains une grosse semaine. Une durée qui, si elle se confirme, permettrait à l’OM d’envisager avec un certain optimisme la reprise du championnat.

Amine Gouiri pourrait ainsi être opérationnel pour le déplacement à Troyes, le dimanche 11 octobre, premier rendez-vous de l’OM après la trêve internationale.

Cette perspective serait évidemment une bonne nouvelle pour Bruno Genesio. Depuis le début de la saison, Gouiri s’est montré particulièrement efficace avec quatre buts et une passe décisive en cinq rencontres de Ligue 1, ce qui en fait l’une des principales armes offensives marseillaises.

Encore un peu de patience avant le verdict

La prudence reste toutefois de mise. Les examens réalisés après sa sortie face à la Zambie ont confirmé une atteinte musculaire et Gouiri a été libéré par la sélection algérienne afin de poursuivre ses soins à Marseille.

L’OM devra donc attendre l’évolution de sa blessure avant de savoir si son buteur pourra effectivement tenir sa place à Troyes. Mais si l’absence d’une grosse semaine se confirme, le retour d’Amine Gouiri pour la reprise de la Ligue 1 reste pleinement envisageable.