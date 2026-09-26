Équipe de France : nouvelle grosse inquiétude pour Mbappé après sa blessure

Kylian Mbappé a quitté les Bleus après s’être blessé au genou gauche, et une hypothèse concernant son tendon suscite désormais de nouvelles inquiétudes.

La soirée avait pourtant parfaitement commencé pour Kylian Mbappé. Buteur face à la Turquie vendredi soir avec l’équipe de France, l’attaquant français s’est ensuite blessé au genou gauche sur l’action de son but. Après avoir tenté de reprendre le jeu, le capitaine des Bleus a finalement dû céder sa place.

La Fédération française de football a confirmé une « lésion tendineuse », consécutive à une hyperextension du genou. Mbappé a quitté le rassemblement et doit désormais être examiné par le staff médical du Real Madrid afin de déterminer précisément la nature de l’atteinte et la durée de son indisponibilité.

Une hypothèse autour du tendon rotulien

Dans une analyse publiée par L’Équipe, un préparateur physique et kiné ayant souhaité rester anonyme se montre prudent mais préoccupé. Selon lui, le mécanisme observé sur les images pourrait notamment évoquer une atteinte du tendon rotulien, situé sous la rotule.

Le spécialiste souligne qu’une lésion tendineuse peut avoir des conséquences très différentes selon son degré : d’une atteinte limitée à une rupture plus importante nécessitant une rééducation longue. Il insiste également sur le fait que la douleur ressentie par Mbappé après sa frappe, sur sa jambe d’appui, mérite d’être prise en compte.

Attention toutefois : le tendon rotulien n’a pas été officiellement identifié comme étant touché. À ce stade, le seul diagnostic communiqué publiquement est celui d’une lésion tendineuse du genou gauche.

Le Real Madrid va désormais préciser le diagnostic

Cette blessure intervient alors que le genou gauche avait déjà posé problème à Mbappé durant la saison précédente. Le Real Madrid avait notamment confirmé en mars dernier une entorse du genou gauche et la poursuite d’un traitement conservateur.

Mais le doute a été levé, étant donné que Mbappé ne sera absent que 10 à 12 jours selon AS, avec un retour possible pour le premier match après la trêve face à Villarreal. Plus de peur que de mal donc !