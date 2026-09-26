RC Lens : ça coince déjà entre Cahuzac et les supporters

Nommé entraîneur principal du RC Lens, Yannick Cahuzac doit déjà composer avec les interrogations de certains supporters, notamment autour de sa formation au BEPF.

La promotion de Yannick Cahuzac au poste d’entraîneur principal du RC Lens intervient dans un contexte particulier. Alors que le technicien de 41 ans poursuit cette saison sa formation au Brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF), son emploi du temps va être régulièrement perturbé par des sessions de formation.

Cette semaine, Cahuzac était notamment à Sochaux pour une session du BEPF. Durant plusieurs jours, les stagiaires ont participé à des séances avec les jeunes du FC Sochaux, le groupe lensois étant donc privé de son nouvel entraîneur principal.

Les supporters se questionnent

Une situation qui commence à faire réagir chez les supporters lensois. Sur les réseaux sociaux, plusieurs d’entre eux s’interrogent ainsi sur la compatibilité entre les exigences d’un poste de numéro 1 et les absences liées à la formation.

Une remarque qui résume une interrogation déjà présente autour de la nomination de Cahuzac : comment mener une saison particulièrement chargée tout en poursuivant une formation exigeante ?

Plusieurs autres sessions du BEPF sont programmées

Le calendrier ne devrait d’ailleurs pas simplifier la situation. Selon L’Équipe, plusieurs autres sessions du BEPF sont programmées dans les prochains mois, certaines pouvant tomber en même temps que des rencontres importantes du RC Lens, notamment en Ligue des champions. Le club et la FFF doivent donc adapter autant que possible l’organisation autour de l’entraîneur lensois.

Cahuzac, lui, assume cette année particulière. Il reconnaissait récemment être encore « un entraîneur en formation », tout en affirmant se sentir prêt à prendre ses responsabilités à la tête du Racing.

Pour l’heure, le débat ne porte donc pas seulement sur les résultats ou le jeu du RC Lens : la capacité de Yannick Cahuzac à concilier son nouveau statut et son parcours au BEPF fait également partie des sujets qui alimentent les discussions autour du Racing.