OM, PSG, ASSE, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais, OL : l’IA désigne le meilleur public de France

Quel club possède le meilleur public de France ? L’IA a comparé l’OM, le PSG, l’ASSE, le RC Lens et plusieurs autres cadors sur six critères pour établir son classement.

Quel est le meilleur public de football en France ? La question divise forcément les supporters, tant la réponse dépend des critères retenus. Pour tenter de départager les principaux clubs français, une analyse réalisée avec ChatGPT et publiée par le site Sportune a établi un top 10 des publics, en attribuant une note sur 10 à six critères : ambiance à domicile, fidélité, soutien à l’extérieur, popularité, communauté digitale et culture ultra.

Le résultat place l’OM tout en haut.

L’OM largement en tête

Avec 58 points sur 60, le club phocéen devance nettement l’AS Saint-Étienne (54,5) et le RC Lens (52).

Marseille obtient notamment 10/10 pour l’ambiance au stade, la popularité nationale et la culture ultra, ainsi que 9,5/10 pour la fidélité à domicile et la communauté digitale. Une hiérarchie qui s’appuie sur une réputation ancienne du Vélodrome et de ses groupes de supporters. Une enquête Odoxa publiée précédemment avait d’ailleurs placé l’OM en tête lorsqu’il était demandé aux Français quels clubs possédaient les meilleurs supporters.

Cette ferveur se retrouve également dans les chiffres d’affluence : sur le début de la saison 2025-2026, l’OM affichait une moyenne de 64 787 spectateurs par rencontre à domicile, avec un taux de remplissage supérieur à 97 %.

Saint-Étienne et Lens complètent le podium

Derrière Marseille, l’ASSE obtient 54,5/60, portée par des notes maximales en fidélité et en culture ultra. Le club stéphanois reste ainsi associé à la ferveur de Geoffroy-Guichard, y compris alors qu’il évolue en Ligue 2.

Le RC Lens complète le podium avec 52/60. Les Sang et Or obtiennent même 10/10 en ambiance et en fidélité, avec 9/10 pour la culture ultra. Le poids du public lensois est également visible dans les données récentes : Bollaert affichait un taux d’occupation de 99,1 % sur le début de la saison 2025-2026.

La LFP a par ailleurs attribué au RC Lens la meilleure note d’ambiance de son Championnat des Tribunes 2025-2026, tandis que le PSG remportait le classement général.

Le PSG seulement cinquième

Plus surprenant, le Paris Saint-Germain ne figure qu’à la 5e place, avec 49,5/60. Le club parisien obtient pourtant les notes maximales en popularité et en digital, mais seulement 6,5/10 pour sa culture ultra dans cette grille.

L’Olympique Lyonnais est quatrième avec 50,5 points, devant Paris. Suivent le Stade Rennais FC (46,5), le FC Nantes (45), puis le RC Strasbourg Alsace et le LOSC Lille, à égalité avec 44,5 points.

L’OGC Nice ferme ce top 10 avec 42 points.