FC Nantes : une nouvelle bombe éclate sur la vente du club, c’est signé Kita

Alors que les rumeurs de vente du FC Nantes s’intensifient, Waldemar Kita a tenu à remettre les choses au clair, notamment concernant le prix évoqué pour le club.

La vente du FC Nantes n’a jamais autant fait parler. Ces dernières heures, plusieurs sources ont récemment fait état de négociations avec des investisseurs français et portugais, avec une offre évoquée entre 30 et 40 millions d’euros et des prétentions attribuées à Waldemar Kita proches de 95 à 100 millions.

Mais le propriétaire des Canaris a tenu à démentir ces chiffres. Contacté par Ouest-France depuis la Chine, Waldemar Kita s’est montré particulièrement ferme sur les informations qui circulent autour de la cession du club : « Les chiffres sont faux. Les gens disent tout et n’importe quoi. Ce n’est pas bien. Cela est fait pour déstabiliser. »

Kita ne ferme toutefois pas la porte à une arrivée de nouveaux investisseurs. Sa principale préoccupation concerne surtout la capacité du futur propriétaire à assurer financièrement le fonctionnement du FC Nantes : « Moi, ce que je veux, c’est que la personne qui viendra puisse assumer le fonctionnement du club. N’oubliez pas que j’ai quand même mis 200 millions d’euros. »

Kita veut des garanties pour le FC Nantes

Ces déclarations interviennent alors que les discussions autour d’une éventuelle vente semblent bien réelles. L’Équipe rapporte notamment que des négociations avancées seraient en cours avec des investisseurs français et portugais, avec Paulo Tavares comme intermédiaire dans le dossier.

Le montant exact de la transaction reste toutefois incertain. Les chiffres de 95 ou 100 millions d’euros avancés ces derniers jours ne sont donc pas confirmés par Waldemar Kita, qui insiste davantage sur la solidité financière du potentiel repreneur.

Après près de vingt ans à la tête du FC Nantes, le président avait déjà reconnu récemment avoir « trois propositions » sur sa table, tout en affirmant ne pas être pressé de vendre. Il avait également déclaré avoir investi environ 200 millions d’euros depuis son arrivée en 2007.

Pour l’heure, aucune vente n’est donc actée… pour l’instant. Les discussions se poursuivent, mais Waldemar Kita veut manifestement garder la main sur les conditions d’une éventuelle cession du FC Nantes.