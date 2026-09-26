Équipe de France : Zidane prépare deux gros changements face à la Belgique !

Après sa victoire en Turquie (1-0), l’équipe de France se prépare déjà à affronter la Belgique lundi à Bruxelles, avec plusieurs changements attendus par Zinédine Zidane.

Deux jours après son succès pour sa première sur le banc des Bleus, Zinédine Zidane va devoir rapidement remobiliser ses joueurs. L’équipe de France a rejoint Bruxelles samedi après-midi, après avoir passé la nuit en Turquie, avec seulement 22 joueurs dans le groupe.

La principale absence sera évidemment celle de Kylian Mbappé. Le capitaine français, buteur vendredi à Izmit avant de se blesser au genou gauche, a quitté le rassemblement et ne disputera pas les trois prochaines rencontres de Ligue des nations. Zidane a choisi de ne pas convoquer de remplaçant.

Zidane devrait faire tourner contre la Belgique

Avec seulement trois jours entre les deux rencontres, le sélectionneur pourrait modifier une partie de son onze de départ. Plusieurs joueurs alignés face à la Turquie pourraient ainsi souffler avant le retour au Stade de France, vendredi prochain, contre l’Italie.

Parmi les joueurs susceptibles de bénéficier de cette rotation, Andy Diouf et Lucas Da Cunha sont particulièrement suivis, selon L’Équipe. Le premier pourrait être utilisé au poste d’arrière gauche, tandis que le second pourrait avoir une opportunité dans un rôle de sentinelle au milieu de terrain.

Ces deux joueurs font partie des cinq nouveaux appelés par Zidane pour ce rassemblement, avec Guillaume Restes, Jérémy Jacquet et Estéban Lepaul.

Une première composition déjà riche en enseignements

Face à la Turquie, Zidane avait notamment choisi un système en 4-3-3, avec Mbappé positionné à gauche. Le succès (1-0), obtenu grâce au 67e but international du capitaine, a toutefois été marqué par la sortie sur blessure de l’attaquant du Real Madrid.

La rencontre face à la Belgique permettra donc au nouveau sélectionneur de tester d’autres associations et de donner du temps de jeu à certains de ses nouveaux joueurs. La composition officielle des Bleus sera particulièrement scrutée lundi soir, alors que Zidane doit déjà préparer la suite de cette séquence internationale chargée.