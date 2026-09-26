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FRANCE

PSG Mercato : Paris ne lâche pas une pépite très convoitée de Ligue 2

Par William Tertrin - 26 Sep 2026, 21:00

Le PSG continue de suivre Laciné Megnan-Pavé, jeune attaquant de 16 ans de Montpellier.

Le dossier Laciné Megnan-Pavé reste d’actualité au PSG. Déjà très intéressé par le jeune attaquant de Montpellier lors du dernier mercato estival, le club parisien voit désormais la concurrence européenne se renforcer.

Selon Ekrem Konur, l’Atlético Madrid et Benfica suivent eux aussi avec attention le profil du joueur de 16 ans. Une information qui confirme l’intérêt croissant autour de l’international français U16.

Le PSG avait déjà tenté sa chance cet été

Paris avait fait de Megnan-Pavé une cible concrète durant l’été. D’après L’Équipe, le PSG avait transmis plusieurs offres à Montpellier, dont une dernière estimée à environ 10 millions d’euros, tandis qu’un accord avait été trouvé avec le joueur autour d’un contrat de cinq ans.

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Mais Montpellier avait finalement conservé son jeune attaquant. Le président Laurent Nicollin avait notamment expliqué que son joueur n’était pas à vendre, sauf offre particulièrement importante.

Depuis, Megnan-Pavé poursuit sa progression avec le MHSC en Ligue 2. Son début de saison et son potentiel continuent d’attirer les regards, alors que son contrat court jusqu’en juin 2028.

Le mercato PSG devra composer avec la concurrence

Le Paris Saint-Germain garde donc un œil sur ce dossier, mais Benfica et l’Atlético Madrid viennent désormais ajouter une nouvelle dimension à la course. Pour Paris, l’enjeu sera notamment de convaincre Montpellier de laisser partir l’un de ses grands espoirs.

À seulement 16 ans, Laciné Megnan-Pavé représente ainsi un dossier à suivre pour le prochain mercato du PSG, même si aucune nouvelle offre parisienne n’a été officialisée à ce stade.

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