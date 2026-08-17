PSG : une pépite à 10 M€ pousse Paris à trancher

Le PSG accélère pour Laciné Megnan-Pavé, le jeune attaquant de Montpellier. Déjà d’accord avec le joueur, le club de la capitale doit encore définir la meilleure formule pour ne pas freiner sa progression.

Un accord de cinq ans avec Megnan-Pavé

Le PSG poursuit sa politique de recrutement tournée vers les éléments prometteurs du football français. Selon les informations relayées par Foot01, l’intérêt parisien pour Laciné Megnan-Pavé est désormais très concret. L’attaquant de 16 ans aurait déjà donné son accord pour signer un contrat de cinq ans.

Les discussions se poursuivent entre Paris et Montpellier autour d’un transfert dont le montant pourrait dépasser les 10 millions d’euros. Le PSG apprécie particulièrement le profil du jeune Français, également suivi de près par Luis Enrique.

Un prêt au MHSC au cœur des discussions

Une question reste toutefois à régler avant de boucler l’opération. Le PSG envisage de laisser Megnan-Pavé à Montpellier sous la forme d’un prêt cette saison. Cette solution lui permettrait de conserver du temps de jeu et de poursuivre sa progression au plus haut niveau avec son club formateur.

Accord entre le PSG et Laciné Megnan-Pavé pour un contrat de cinq ans. Les discussions avancent avec Montpellier autour d’un transfert supérieur à 10 M€. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2089294714465828997

Cette possibilité confirme que la direction parisienne ne souhaite pas brûler les étapes avec sa cible. Une offre de 10 M€ du PSG avait déjà été évoquée dans ce dossier.

Des débuts réussis en Ligue 2

Megnan-Pavé a rapidement marqué les esprits depuis le début de la saison. En deux apparitions de Ligue 2 avec le MHSC, la pépite montpelliéraine a inscrit un but et délivré une passe décisive. Des débuts qui renforcent l’intérêt du champion d’Europe.

Paris doit désormais s’entendre avec Montpellier et arrêter son plan pour l’attaquant. Son maintien dans l’Hérault pour une saison supplémentaire semble prendre forme, même si aucun accord définitif entre les deux clubs n’est encore annoncé.