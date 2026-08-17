RC Lens : Auxerre envoie un sérieux avertissement avant Bollaert !

À quelques jours de son déplacement sur la pelouse du RC Lens, l’AJ Auxerre a parfaitement négocié son dernier galop d’essai. Les Bourguignons se sont imposés en Allemagne tandis que les Sang et Or restent sur une défaite face à Sunderland.

Auxerre termine sa préparation par une victoire

L’AJ Auxerre a fait le plein de confiance avant de venir défier le RC Lens au stade Bollaert-Delelis. Pour leur dernier match de préparation, les Auxerrois se sont imposés sur la pelouse du Werder Brême (0-1), comme le rapporte Lensois.com.

Ce succès permet à l’AJA de boucler sa campagne estivale sur une bonne note. Après une défaite contre Orléans (1-2), les Bourguignons avaient enchaîné deux matches nuls face à Sochaux et Troyes, avant de relever la tête en Allemagne.

Lens reste sur un revers face à Sunderland

De son côté, le RC Lens n’a plus joué depuis sa défaite contre Sunderland (0-2), le 8 août. Les hommes de Pierre Sage avaient auparavant battu Boulogne-sur-Mer (4-1), accroché Charleroi (2-2), dominé Crystal Palace (3-0) et Villarreal (3-1). Leur rencontre face à Famalicão s’était achevée par une élimination aux tirs au but après un score nul et vierge.

La réception d’Auxerre est bien maintenue à Bollaert, malgré les interrogations qui avaient entouré l’organisation de cette affiche. La préparation lensoise avant ce rendez-vous devra désormais permettre aux Sang et Or de retrouver du rythme après plus d’une semaine sans match.

Le Mercato reste également animé à Lens

En parallèle de la reprise, la direction artésienne poursuit son travail sur le marché des transferts. Le RC Lens a notamment ciblé Martin Adeline, milieu de terrain français, selon Ligue 1+.

Le RC Lens a bien ciblé Martin Adeline. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2089055551753699500

Avant de penser aux derniers ajustements de l’effectif, Lens devra toutefois réussir son entrée face à une équipe auxerroise qui vient de prouver en Allemagne qu’elle était déjà prête à répondre présente.