À LA UNE DU 17 AOûT 2026
[15:20]RC Lens – PSG (1-0) : le coup de sang de Thauvin contre l’arbitre 
[15:00]OM : une pluie de mauvaises nouvelles plombe le mercato ! 
[14:40]Stade Rennais : Le grand ménage s’accélère à quinze jours de la clôture
[14:20]ASSE Mercato : Stassin vers un retour fracassant en Ligue 1 ?
[14:00]FC Nantes : les Kita dans le rouge, nouveau coup de tonnerre pour la vente !
[13:40]OM Mercato : une ex piste du RC Lens patine, deux géants proposés à Marseille avant un départ de Paixao ?
[13:30]RC Lens Mercato : la dernière priorité de Leca à deux doigts de signer au Racing ?
[13:20]ASSE Mercato : Kilmer vient de griller l’OL et Monaco pour cette recrue !
[13:05]FC Barcelone : une légende de retour au Barça !
[13:00]RC Lens Mercato : après le PSG, un Lensois va pulvériser le record du transfert de Sangaré ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : Leca vise une dernière recrue à 7 M€, un attaquant poussé vers la sortie ?

Par Bastien Aubert - 17 Août 2026, 12:20
Jean-Louis Leca (RC Lens)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Jean-Louis Leca n’en a pas encore terminé avec le mercato : le RC Lens cherche encore un défenseur et pourrait se défaire d’un attaquant.

Le mercato n’est visiblement pas terminé au RC Lens. Après avoir déjà renforcé son effectif, le club artésien travaille encore sur une dernière arrivée avant la fermeture du marché des transferts.

Une enveloppe de 7 M€ pour finir le mercato

Selon La Voix du Nord, le RC Lens disposerait encore d’environ 7 millions d’euros pour recruter. Une enveloppe qui pourrait être utilisée pour renforcer un secteur bien identifié par les dirigeants artésiens. La priorité serait désormais un défenseur central capable d’évoluer dans l’axe gauche. 

Le staff souhaite donc apporter une dernière solution à Dino Toppmöller avant le début d’une saison particulièrement chargée. Avec seulement 7 millions d’euros encore disponibles, les dirigeants lensois pourraient également chercher à augmenter leur marge de manœuvre. Selon La Voix du Nord, le RC Lens ne serait ainsi pas opposé à une vente parmi ses joueurs offensifs d’ici le 1er septembre. 

Une vente offensive pour augmenter les moyens ?

Un départ permettrait évidemment de récupérer une indemnité et de dégager éventuellement de la place dans l’effectif. Le club artésien pourrait donc encore connaître quelques mouvements dans les deux sens avant la fermeture du mercato. Malgré les interrogations autour de l’attaque, un nom semble toutefois à l’écart de cette réflexion. 

Un départ d’Odsonne Édouard ne serait actuellement pas la tendance. Arrivé cet été pour apporter une solution supplémentaire dans le secteur offensif, l’attaquant devrait donc rester dans les plans du RC Lens. Les éventuels départs pourraient ainsi concerner d’autres éléments offensifs de l’effectif. Le mercato lensois pourrait donc encore réserver quelques surprises avant le 1er septembre.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot