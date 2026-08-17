La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Jean-Louis Leca n’en a pas encore terminé avec le mercato : le RC Lens cherche encore un défenseur et pourrait se défaire d’un attaquant.

Le mercato n’est visiblement pas terminé au RC Lens. Après avoir déjà renforcé son effectif, le club artésien travaille encore sur une dernière arrivée avant la fermeture du marché des transferts.

Une enveloppe de 7 M€ pour finir le mercato

Selon La Voix du Nord, le RC Lens disposerait encore d’environ 7 millions d’euros pour recruter. Une enveloppe qui pourrait être utilisée pour renforcer un secteur bien identifié par les dirigeants artésiens. La priorité serait désormais un défenseur central capable d’évoluer dans l’axe gauche.

Le staff souhaite donc apporter une dernière solution à Dino Toppmöller avant le début d’une saison particulièrement chargée. Avec seulement 7 millions d’euros encore disponibles, les dirigeants lensois pourraient également chercher à augmenter leur marge de manœuvre. Selon La Voix du Nord, le RC Lens ne serait ainsi pas opposé à une vente parmi ses joueurs offensifs d’ici le 1er septembre.

Une vente offensive pour augmenter les moyens ?

Un départ permettrait évidemment de récupérer une indemnité et de dégager éventuellement de la place dans l’effectif. Le club artésien pourrait donc encore connaître quelques mouvements dans les deux sens avant la fermeture du mercato. Malgré les interrogations autour de l’attaque, un nom semble toutefois à l’écart de cette réflexion.

Un départ d’Odsonne Édouard ne serait actuellement pas la tendance. Arrivé cet été pour apporter une solution supplémentaire dans le secteur offensif, l’attaquant devrait donc rester dans les plans du RC Lens. Les éventuels départs pourraient ainsi concerner d’autres éléments offensifs de l’effectif. Le mercato lensois pourrait donc encore réserver quelques surprises avant le 1er septembre.