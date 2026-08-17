Auteur de plusieurs décisions arbitrales qui prêtent à confusion, Jérémie Pignard se fait allumer après le match RC Lens – PSG, dimanche à Bollaert (1-0).

Le RC Lens a frappé fort en dominant le PSG (1-0) dimanche à Bollaert pour s’adjuger le Trophée des Champions. Mais au lendemain de cette victoire historique, ce n’est pas uniquement la prestation des Sang et Or qui fait parler. L’arbitrage de Jérémie Pignard est également au cœur des débats.

Riolo dénonce un arbitrage « systématique »

Dans l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots au moment de revenir sur les deux cartons rouges distribués pendant la rencontre. Pour le journaliste, aucune des deux expulsions ne méritait d’être prononcée. « Je trouve que les deux cartons rouges ce soir sont stupides, je n’en aurais donné aucun des deux », a-t-il lancé.

L’éditorialiste s’est particulièrement attardé sur le premier carton rouge, estimant que les arbitres français tombent trop facilement dans l’automatisme dès qu’un pied dépasse au-dessus de la cheville. « On ne peut pas tomber dans un automatisme crétin qui consiste à mettre rouge à chaque fois qu’on voit l’image du pied au-dessus de la cheville », a poursuivi Riolo.

Selon lui, une sanction progressive pourrait être privilégiée lorsque le joueur victime de la faute n’est pas blessé. « Le carton jaune, c’est un avertissement. Donc sur une faute comme ça, je lui mets un avertissement. Je lui dis que ça ne se fait pas. En cas de deuxième avertissement, il prend le rouge. »

Ménès ironise sur Pignard

Une position qui l’a conduit à s’en prendre plus largement à l’arbitrage en Ligue 1, qu’il juge trop prompt à sortir le carton rouge : « Il y a quand même un côté systématique au rouge direct en Ligue 1 qui est insupportable. » De son côté, Pierre Ménès a surtout retenu la prestation remarquable du RC Lens, tout en glissant une petite pique à l’encontre de Jérémie Pignard sur X.

« Déjà très en forme Pignard », a écrit l’ancien consultant en fin de match, faisant clairement référence aux décisions arbitrales qui ont marqué cette rencontre.

Une sortie qui résume le sentiment d’une partie des observateurs après ce Trophée des Champions. Alors que le RC Lens peut savourer un succès de prestige face au PSG, l’arbitrage de Jérémie Pignard aura largement contribué à alimenter les discussions après le coup de sifflet final.