Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

S’il n’a pas souhaité commenté le possible départ de Bradley Barcola au mercato, Luis Enrique sait que son ailier est proche de signer loin du PSG.

L’avenir de Bradley Barcola agite toujours autant le PSG. Après la défaite parisienne contre le RC Lens lors du Trophée des Champions à Bollaert (0-1), Luis Enrique a une nouvelle fois refusé de s’exprimer sur la fin du mercato estival.

Luis Enrique reste silencieux mais…

Interrogé sur les dossiers chauds du moment, notamment celui de Bradley Barcola, l’entraîneur espagnol a préféré botter en touche. « Je ne parlerai du mercato qu’à la fin du mercato, pas avant ni après. Quand le mercato sera terminé, je parlerai de tous les sujets », a simplement répondu Luis Enrique. Un discours qui ne permet évidemment pas d’en savoir davantage sur la situation de l’international français.

Selon l’insider Djamel, Luis Enrique aurait toutefois fait savoir aux dirigeants du PSG qu’il était ouvert à une vente de Bradley Barcola. Une information importante alors que l’ailier de 23 ans serait de plus en plus proche d’un départ vers l’Angleterre. Le technicien parisien ne serait donc pas opposé à l’idée de voir son joueur quitter la capitale si les conditions souhaitées par le club sont réunies.

Liverpool améliore son offre

Et Liverpool serait justement passé à l’action avec une nouvelle proposition. Selon The Athletic, les Reds ont transmis une offre améliorée au PSG pour recruter Bradley Barcola. Le nouveau package pourrait atteindre environ 135 millions d’euros, bonus compris, soit près de 115 millions de livres sterling. Une proposition conséquente, mais qui resterait encore inférieure aux exigences du champion de France.

Malgré cet écart financier, les négociations auraient franchi un nouveau cap. Les différentes parties seraient désormais en discussions avancées afin de trouver un compromis. Autre élément important : les conditions personnelles du joueur seraient déjà en place. Liverpool semble donc avoir franchi une étape majeure dans ce dossier. Tout semble désormais réuni pour que l’avenir de Bradley Barcola connaisse un tournant majeur. Le dossier pourrait donc rapidement connaître un nouvel épisode.