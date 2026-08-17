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FRANCE

PSG : Luis Enrique refuse d’accabler ses joueurs après Lens

Par Louis Chrestian - 17 Août 2026, 06:27
PSG : Luis Enrique refuse d’accabler ses joueurs après Lens

Battu par le RC Lens lors du Trophée des Champions (1-0), le PSG a concédé sa première défaite de la saison. Malgré le résultat, Luis Enrique a défendu la prestation de son équipe et estime que Paris aurait mérité mieux.

Une analyse opposée à celle d’Hakimi

On vous en parlait dimanche, Achraf Hakimi avait pointé les conditions de jeu à Bollaert après le revers du PSG. Luis Enrique, lui, a livré une lecture plus complète et résolument positive de la rencontre.

Dans des propos retranscrits par CulturePSG, l’entraîneur parisien a assuré avoir apprécié le visage de ses joueurs, notamment en première période. Seule la finition lui a réellement fait défaut.

« On a été supérieurs »

Luis Enrique estime que son équipe a contrôlé les débats et limité les occasions lensoises. « Sur ce que j’ai vu pendant le match, on a été supérieurs », a-t-il même affirmé, tout en félicitant les Sang et Or pour leur victoire et leur intensité.

Le technicien espagnol refuse donc de voir ce revers comme un signal d’alarme. À ses yeux, le PSG a affiché sa mobilité habituelle et évolué à un niveau satisfaisant pour son deuxième match officiel de la saison. Les occasions d’Ousmane Dembélé et de Nuno Mendes en seconde période nourrissent toutefois quelques regrets.

Luis Enrique ferme la porte sur le mercato

Absent de la feuille de match, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye sont annoncés sur le départ. Liverpool souhaiterait toujours recruter les deux ailiers, alors que les discussions doivent se poursuivre.

Interrogé sur leur situation, Luis Enrique n’a rien voulu dévoiler : « Je parlerai sur le mercato quand le mercato sera fini. » L’Espagnol préfère retenir la marge de progression physique, technique et tactique de son groupe, sans remettre en cause sa méthode après cette finale perdue.

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