OM : nouveau retournement de situation pour Bruno Genesio !

Alors que la situation de l’OM reste particulièrement tendue, une nouvelle précision vient relancer les discussions autour de Bruno Genesio et de son véritable salaire à Marseille.

Ces derniers jours, le salaire de Bruno Genesio à l’OM a beaucoup fait réagir. Un montant de 400 000 euros bruts par mois avait notamment été évoqué, notamment après des informations rapportées autour de la situation contractuelle du technicien.

Mais selon Jean-Charles De Bono, ce chiffre ne correspondrait pas au salaire fixe de l’entraîneur de l’OM. Intervenant dans le talk de Football Club de Marseille, l’ancien joueur olympien a assuré que Genesio percevait en réalité 250 000 euros bruts par mois : « Attention, Bruno Genesio ne touche pas 400 000 euros par mois. Il gagne 250 000 euros brut par mois. Les 400 000 euros, c’est avec les clauses en cours de saison. C’est-à-dire si l’OM est européen, s’il gagne la Coupe de France. »

Des primes liées aux objectifs de l’OM

La différence entre les 250 000 euros de salaire fixe et les 400 000 euros évoqués correspondrait donc à des clauses et bonus liés aux performances de l’OM au cours de la saison.

La qualification européenne ou une victoire en Coupe de France pourraient ainsi permettre à Bruno Genesio d’atteindre une rémunération mensuelle pouvant aller jusqu’à 400 000 euros, selon les conditions de son contrat rapportées par De Bono.

Cette précision vient donc nuancer les informations qui circulaient depuis plusieurs jours autour du salaire de l’entraîneur marseillais. Pour rappel, Bruno Genesio s’est engagé avec l’OM pour deux saisons, après son départ de Lille à l’issue de la saison 2025-2026.