À LA UNE DU 30 SEP 2026
[20:20]OM : Bruno Genesio tient son nouveau Mason Greenwood !
[20:00]FC Nantes : Der Zakarian règle ses comptes avec les joueurs et répond aux Kita
[19:40]RC Lens : le départ de Toppmöller relancé par une nouvelle révélation
[19:20]PSG Mercato : Luis Enrique veut son chouchou du Barça, une offre de 70 M€ se prépare !
[19:00]FC Nantes : nouvelle étape décisive pour la vente du club !
[18:40]OM : le retour d’Adidas accompagné par une énorme surprise pour les supporters ?
[18:20]FC Nantes : Gérard Lopez dans les valises de Paulo Tavares pour le rachat ?
[18:00]Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour un transfert à 20 M€ cet hiver !
[17:40]ASSE : Kilmer Sports a mis les voiles !
[17:20]PSG : nouveau coup de tonnerre à Paris, un ancien de l’ASSE dans la boucle
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Bruno Genesio tient son nouveau Mason Greenwood !

Par William Tertrin - 30 Sep 2026, 20:20

À l’OM, Keyliane Abdallah commence à prendre une place importante dans le projet de Bruno Genesio et assume déjà la comparaison avec Mason Greenwood.

Keyliane Abdallah n’a pas peur de la comparaison avec Mason Greenwood. Interrogé sur la succession de l’ancien attaquant de l’OM, le jeune Marseillais a expliqué qu’il refusait de se mettre une pression supplémentaire.

« Passer après Mason avec ses stats… on attendra beaucoup de toi. Je ne me mets pas de pression pour ça, car ça me mettrait plus en difficulté », a confié Abdallah sur BFM Marseille ce mercredi.

Abdallah s’inspirait de Greenwood à l’OM

Le jeune attaquant reconnaît toutefois avoir observé attentivement Mason Greenwood lorsqu’il évoluait encore sous le maillot olympien. « Je m’inspirais de lui lorsqu’il était à l’OM », a-t-il également expliqué.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Une déclaration qui illustre forcément les attentes autour d’Abdallah. À seulement 20 ans, le Marseillais profite cette saison d’un temps de jeu plus important dans la rotation de Bruno Genesio. L’entraîneur de l’OM avait d’ailleurs déjà souligné ses progrès et son investissement au quotidien.

Genesio compte sur son jeune ailier

Le contexte marseillais a également ouvert une fenêtre aux jeunes du centre de formation. Avec un effectif moins fourni, Abdallah a ainsi pu se faire une place dans la rotation olympienne.

Genesio n’hésite pas à lui donner sa chance, et Abdallah le lui rend bien avec 2 buts en 6 matchs. Mais il doit désormais confirmer. Sans chercher à reproduire les statistiques de Greenwood, le jeune Olympien semble surtout vouloir tracer sa propre route à l’OM. Et Bruno Genesio pourrait bien être l’entraîneur qui lui permettra de franchir un nouveau cap.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot