OM : Bruno Genesio tient son nouveau Mason Greenwood !

À l’OM, Keyliane Abdallah commence à prendre une place importante dans le projet de Bruno Genesio et assume déjà la comparaison avec Mason Greenwood.

Keyliane Abdallah n’a pas peur de la comparaison avec Mason Greenwood. Interrogé sur la succession de l’ancien attaquant de l’OM, le jeune Marseillais a expliqué qu’il refusait de se mettre une pression supplémentaire.

« Passer après Mason avec ses stats… on attendra beaucoup de toi. Je ne me mets pas de pression pour ça, car ça me mettrait plus en difficulté », a confié Abdallah sur BFM Marseille ce mercredi.

Abdallah s’inspirait de Greenwood à l’OM

Le jeune attaquant reconnaît toutefois avoir observé attentivement Mason Greenwood lorsqu’il évoluait encore sous le maillot olympien. « Je m’inspirais de lui lorsqu’il était à l’OM », a-t-il également expliqué.

Une déclaration qui illustre forcément les attentes autour d’Abdallah. À seulement 20 ans, le Marseillais profite cette saison d’un temps de jeu plus important dans la rotation de Bruno Genesio. L’entraîneur de l’OM avait d’ailleurs déjà souligné ses progrès et son investissement au quotidien.

Genesio compte sur son jeune ailier

Le contexte marseillais a également ouvert une fenêtre aux jeunes du centre de formation. Avec un effectif moins fourni, Abdallah a ainsi pu se faire une place dans la rotation olympienne.

Genesio n’hésite pas à lui donner sa chance, et Abdallah le lui rend bien avec 2 buts en 6 matchs. Mais il doit désormais confirmer. Sans chercher à reproduire les statistiques de Greenwood, le jeune Olympien semble surtout vouloir tracer sa propre route à l’OM. Et Bruno Genesio pourrait bien être l’entraîneur qui lui permettra de franchir un nouveau cap.