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FRANCE

FC Nantes : Gérard Lopez dans les valises de Paulo Tavares pour le rachat ?

Par William Tertrin - 30 Sep 2026, 18:20

Alors que Gérard Lopez vient officiellement de céder Bordeaux et que le FC Nantes s’apprête à changer de propriétaire, le timing fait forcément parler.

Il n’en fallait pas beaucoup plus pour faire naître quelques soupçons chez les supporters nantais. Dans la nuit de mardi à mercredi, Gérard Lopez a conclu la vente des Girondins de Bordeaux au fonds d’investissement Park Bench, pour un euro symbolique avec reprise des dettes. Quelques heures plus tôt, l’accord de vente du FC Nantes porté par Paulo Tavares et un groupe d’investisseurs français, portugais et luxembourgeois était lui aussi annoncé.

Alors, Gérard Lopez pourrait-il profiter de son départ de Bordeaux pour participer, directement ou indirectement, au projet de reprise du FC Nantes ? En l’état, cette hypothèse paraît très peu probable.

Deux dossiers qui étaient déjà engagés

D’abord parce que les deux opérations ne semblent pas être nées cette semaine. À Nantes, les discussions autour d’une cession durent depuis de nombreux mois. Le projet aujourd’hui emmené par Paulo Tavares, via Phenix Sport Invest, rassemble des investisseurs annoncés comme français, portugais et luxembourgeois. Un accord aurait été signé avec Waldemar Kita, pour une opération évoquée autour de 100 millions d’euros hors bonus, ou jusqu’à 125 millions selon les sources.

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Surtout, le nom de Gérard Lopez n’apparaît pas dans les éléments publiés concernant le consortium repreneur. Les informations disponibles identifient Paulo Tavares comme l’intermédiaire et chef de file du projet. Elles mentionnent également une structure luxembourgeoise et des investisseurs de plusieurs nationalités, mais pas une participation de Lopez.

Lopez tourne-t-il simplement la page bordelaise ?

Le timing est effectivement troublant. Mais il existe une explication beaucoup plus simple : le dossier bordelais était lui-même engagé depuis plusieurs semaines avec Park Bench. Dès le 24 septembre, un accord de principe avait été annoncé au tribunal de commerce de Bordeaux, avant la signature définitive intervenue dans la nuit de mardi à mercredi.

Autrement dit, la sortie de Gérard Lopez de Bordeaux ne semble pas avoir été improvisée pour lui permettre de rebondir à Nantes au même moment. Il cède même ses titres pour un euro symbolique et renonce à ses créances ainsi qu’à sa clause de retour à meilleure fortune, selon L’Équipe.

Un rapprochement qui reste à démontrer

Il faut donc distinguer coïncidence de calendrier et lien financier. À ce stade, aucune source solide ne documente une entrée de Gérard Lopez dans le projet de reprise du FC Nantes. Le fait que le consortium nantais compte des investisseurs luxembourgeois ne suffit évidemment pas à établir un lien avec l’homme d’affaires, lui-même basé au Luxembourg.

La prudence reste néanmoins de mise : la vente du FC Nantes n’est pas encore totalement finalisée et doit franchir plusieurs étapes, notamment auprès des instances du football français.

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