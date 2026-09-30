FC Nantes : une vente à 125 M€, info ou intox ?

Le montant évoqué pour le rachat du FC Nantes interpelle. Alors que le groupe d’investisseurs emmené par Paulo Tavares pourrait reprendre le club, une opération à 125 millions d’euros, bonus compris, est annoncée. Gilles Favard, lui, accueille ce chiffre avec scepticisme.

Le dossier de la vente du FC Nantes fait monter les attentes. Mais au-delà de l’identité des investisseurs et de leur projet, une question retient l’attention : les Canaris pourraient-ils réellement être cédés pour 125 millions d’euros ?

Ce montant, évoqué dans les médias et présenté comme incluant des bonus, suscite des interrogations. Le FC Nantes évolue en Ligue 2 et ne possède pas son stade. Deux éléments qui invitent à examiner ce que recouvrirait précisément une telle opération.

« On peut avoir un doute »

Gilles Favard a résumé son scepticisme dans une publication consacrée au dossier :

« F.C.Nantes une vente à 125 millions d’euros……

On peut avoir un doute . »

Une réaction courte, mais explicite. Favard remet en question la crédibilité du montant annoncé, sans apporter dans ce message d’élément permettant de le démentir ni avancer une autre estimation.

Son intervention relance néanmoins le débat : les 125 millions correspondent-ils au prix effectivement payé pour reprendre le club, ou à un montant global intégrant plusieurs composantes ?

F.C.Nantes une vente à 125 millions d’euros……

On peut avoir un doute . — GillesFavard (@GillesFavard) September 30, 2026

La Ligue 2 et le stade au cœur des interrogations

La situation sportive du FC Nantes constitue un premier point de discussion. Un club en Ligue 2 ne dispose pas des mêmes perspectives immédiates de revenus qu’un pensionnaire de Ligue 1. La remontée représente donc un enjeu important pour un éventuel repreneur.

Autre élément : la Beaujoire n’appartient pas au FC Nantes. Le montant évoqué ne peut donc pas être compris comme comprenant l’acquisition du stade lui-même.

Ces deux constats peuvent nourrir le scepticisme. Ils ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à démontrer que le chiffre annoncé serait faux. La valeur retenue dans une transaction dépend aussi du périmètre de l’accord et des conditions négociées entre vendeur et acheteurs.

Prix fixe, bonus : que représentent les 125 millions ?

La mention « bonus compris » est essentielle. Un montant maximal annoncé ne signifie pas nécessairement que cette somme sera intégralement versée dès la réalisation de la vente.

Pour mesurer la portée du chiffre, il faudrait notamment connaître la part fixe, les éventuels compléments de prix et les conditions permettant de les déclencher. Sans ces précisions, difficile de comparer les 125 millions à la seule situation actuelle du club.

Il faut également distinguer le prix de cession des sommes que les investisseurs pourraient consacrer ensuite au fonctionnement du FC Nantes. Acheter le club et financer son projet sportif constituent deux engagements différents.

Un chiffre spectaculaire qui attend des précisions

À ce stade, le doute exprimé par Gilles Favard reste une appréciation, pas un démenti documenté. De leur côté, les informations faisant état d’une opération à 125 millions d’euros demandent à être éclairées par les détails de l’accord.

Pour les supporters, la question dépasse d’ailleurs le prix obtenu par la famille Kita. L’essentiel sera de connaître les moyens dont disposera le FC Nantes après la reprise et les ambitions concrètes de ses nouveaux propriétaires.

Info ou intox ? Sans connaître la structure exacte de l’opération, impossible de trancher. Mais une chose est certaine : les 125 millions annoncés ne mettent pas fin aux interrogations. Ils en ouvrent de nouvelles.