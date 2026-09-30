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FRANCE

FC Nantes : nouvelle étape décisive pour la vente du club !

Par William Tertrin - 30 Sep 2026, 19:00
Le logo du FC Nantes sur l'un des murs de la Beaujoire.

La vente du FC Nantes entre dans une nouvelle phase : une réunion extraordinaire du CSE devrait réunir les salariés du club mardi prochain à la Jonelière pour évoquer le processus de cession.

La vente du FC Nantes continue de s’accélérer. D’après une information de Simon Reungoat (Hit West), une réunion extraordinaire du Comité social et économique (CSE) a été convoquée en urgence par la direction des ressources humaines pour mardi 6 octobre à la Jonelière.

Les salariés bientôt informés du processus de vente

Selon le journaliste, cette réunion doit permettre à la direction d’informer les salariés du processus de vente actuellement en cours. Il s’agit d’une nouvelle étape importante alors que le dossier de cession du club semble désormais avancer rapidement.

Cette information intervient alors que Waldemar Kita aurait signé un compromis de vente avec un groupe d’investisseurs mené par Paulo Tavares, selon Ouest-France. Le montant évoqué autour de l’opération serait de 125 millions d’euros, bonus compris.

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Le CSE constitue une étape du processus avant un éventuel changement effectif de propriétaire. Les représentants du personnel doivent notamment être informés des contours du projet et de ses conséquences pour l’entreprise.

Une vente encore à finaliser

Même si le dossier semble très avancé, la vente du FC Nantes n’est pas encore définitivement bouclée. Plusieurs étapes restent nécessaires avant le changement officiel de propriétaire, notamment les procédures liées au financement et au passage devant la DNCG.

Cette réunion du CSE pourrait donc donner aux salariés de la Jonelière davantage de visibilité sur le projet de reprise et sur les prochaines étapes de la vente du club. À suivre mardi prochain, alors que le FC Nantes pourrait vivre l’une des dernières grandes étapes de l’ère Waldemar Kita.

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