Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour un transfert à 20 M€ cet hiver !

Déjà annoncé sur les tablettes de Naples, Sebastian Szymański voit son intérêt en Italie confirmé par La Gazzetta dello Sport.

Le Stade Rennais pourrait déjà être confronté à un dossier mercato autour de Sebastian Szymański. Après les premières informations venues de Pologne sur l’intérêt de Naples, La Gazzetta dello Sport confirme à son tour que le club italien surveille bien le milieu offensif polonais.

Szymański déjà convoité en Serie A

Recruté par Rennes en janvier 2026 en provenance de Fenerbahçe, Szymański s’est engagé avec le club breton jusqu’en juin 2029. Le transfert avait été évalué à 9,5 millions d’euros, plus un million d’euros de bonus.

Le Polonais n’a donc pas tardé à attirer les regards en dehors de la Bretagne. Son profil polyvalent, capable d’évoluer comme milieu offensif ou plus excentré, intéresse notamment Naples. La Gazzetta dello Sport présente toutefois Mamadou Coulibaly, le milieu de l’AS Monaco, comme la priorité napolitaine, Szymański constituant une autre option étudiée par le club italien.

20 millions d’euros pour convaincre Rennes ?

Pour le Stade Rennais, cette nouvelle constitue surtout un signal positif sur la valeur de son recrutement. Le club avait annoncé vouloir faire de Szymański un élément créatif important de son équipe, avec un contrat courant jusqu’en 2029.

Les bonnes performances du Polonais depuis son arrivée contribuent également à cette attractivité. En 22 matchs avec Rennes, il totalise 2 buts et 4 passes dé. Des statistiques encore modestes, mais un apport prometteur qui commence à attirer du monde, y compris Côme en Italie également. Aux dernières nouvelles, une offre d’environ 20 millions d’euros pourrait inciter le Stade Rennais à entamer des négociations sérieuses concernant. À suivre…