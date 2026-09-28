Les supporters ont prédit la titularisation d’Estéban Lepaul lors du choc entre la Belgique et la France lors de la deuxième journée de Ligue des Nations (20h45).

L’équipe de France s’apprête à disputer un rendez-vous important face à la Belgique. Pour cette deuxième journée de Ligue des Nations, les Bleus se déplacent à Bruxelles avec plusieurs interrogations offensives, notamment en raison de l’absence de Kylian Mbappé.

Les supporters du Stade Rennais ont réclamé Lepaul !

Une situation qui pourrait profiter directement à Estéban Lepaul. L’attaquant du Stade Rennais serait en effet pressenti pour débuter en pointe, avec Bradley Barcola et Désiré Doué autour de lui. Selon L’Équipe, l’attaquant du Stade Rennais devrait occuper le poste de numéro 9 face aux Belges. Il serait ainsi entouré de deux joueurs particulièrement offensifs avec Barcola et Doué. Une association qui aurait de quoi donner des idées à Zinedine Zidane, qui doit composer avec l’absence de Mbappé et trouver la meilleure animation possible.

La titularisation de Lepaul n’est toutefois pas encore officielle tant que la composition des Bleus n’a pas été annoncée mais les tendances vont clairement dans ce sens. Et si cette information se confirme, les supporters du Stade Rennais pourront se féliciter d’avoir vu juste. Lors d’un récent sondage réalisé par But!, une question avait été posée après la blessure de Kylian Mbappé : « Avec la blessure de Mbappé, Lepaul doit-il être titulaire en Belgique ? » La réponse avait été particulièrement nette : 90 % des votants avaient répondu oui, contre seulement 10 % pour le non. Un plébiscite qui montre l’attente autour de l’attaquant rennais.

Un nouveau cap pour les Bleus de Zidane ?

Une éventuelle titularisation contre la Belgique représenterait évidemment une étape importante dans la carrière de Lepaul. Se retrouver à la pointe de l’équipe de France dans un choc international constituerait une formidable occasion de démontrer ses qualités. D’autant que le contexte serait particulièrement relevé. Face à la Belgique, les Bleus devront être capables de mettre du rythme et de peser rapidement offensivement. Lepaul aurait donc une belle responsabilité sur les épaules.

Le choix de Lepaul serait également accompagné d’une animation particulièrement offensive. Bradley Barcola pourrait évoluer sur un côté, tandis que Désiré Doué serait lui aussi chargé d’apporter de la percussion autour de l’attaquant rennais. Sur le papier, cette association offre beaucoup de vitesse et de mobilité. Reste maintenant à voir si elle sera effectivement choisie par Zidane. Car pour Lepaul, le plus difficile commencera évidemment une fois le coup d’envoi donné.