Aïmen Moueffek (25 ans), prêté par l’ASSE à Cadix cette saison, ne connaît pas une embellie spectaculaire en Espagne.

Parti à Cadix pour tenter de relancer sa carrière, Aïmen Moueffek est loin d’avoir trouvé la situation espérée. Prêté par l’ASSE jusqu’en juin 2027, le milieu de terrain marocain connaît un début d’aventure compliqué en Espagne et peine toujours à retrouver une place importante.

Moueffek encore condamné au banc

Pourtant, Moueffek figurait bien dans le groupe de Cadix pour le déplacement à Tenerife, ce week-end, à l’occasion de la 7e journée de LaLiga2. Mais le milieu de 25 ans n’a pas quitté le banc lors du match nul obtenu par son équipe (1-1). Une situation qui commence à devenir préoccupante pour l’ancien Stéphanois. Il s’agit en effet de sa deuxième rencontre consécutive passée intégralement sur le banc. Moueffek espérait pourtant profiter de son départ en Espagne pour repartir sur de nouvelles bases après une dernière saison particulièrement compliquée dans le Forez.

Le problème est donc loin d’être réglé pour le milieu de terrain. Après avoir connu des difficultés à s’imposer durablement avec l’ASSE, Moueffek devait profiter de ce prêt pour retrouver du temps de jeu et relancer une carrière qui semblait pourtant prometteuse. Pour le moment, les premières semaines à Cadix ne vont pas vraiment dans ce sens. Son absence du onze lors des dernières rencontres pourrait rapidement devenir un véritable problème s’il ne parvient pas à inverser la tendance. À 25 ans, le joueur a besoin d’enchaîner les matchs pour retrouver du rythme et démontrer ses qualités.

L’ASSE garde un œil sur sa situation

Ce prêt concerne également directement l’ASSE. Moueffek est lié aux Verts dans le cadre d’un prêt courant jusqu’en juin 2027, avec une option d’achat fixée à 1,5 million d’euros. La situation sportive du joueur sera donc forcément surveillée dans le Forez. Si Cadix décide de ne pas en faire un titulaire régulier, la perspective de voir l’option d’achat être levée pourrait naturellement se compliquer. Pour l’ASSE, l’enjeu est donc double : permettre à son milieu de retrouver de la visibilité et, potentiellement, parvenir à valoriser un joueur qui n’entrait plus réellement dans les plans du club.

Après une première saison difficile à l’ASSE, Aïmen Moueffek avait besoin d’un nouveau départ. Son transfert temporaire en Espagne devait lui permettre de retrouver confiance et continuité. Mais après sept journées de LaLiga2, le constat reste mitigé. Deux matchs consécutifs sur le banc ne constituent évidemment pas une condamnation définitive. Mais le Marocain devra rapidement gagner la confiance de son entraîneur s’il veut donner un nouvel élan à son aventure espagnole. Pour l’instant, le pari de Cadix ressemble davantage à un nouveau défi qu’à la relance espérée.