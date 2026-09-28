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OM : le nouveau patron de Genesio est enfin arrivé ! 

Par Bastien Aubert - 28 Sep 2026, 12:00
Pierre-Emile Højbjerg

Auteur d’un début de saison mitigé sous les couleurs de l’OM, Pierre-Emile Höjbjerg (31 ans) a sorti une prestation de haute volée lors du match entre le Danemark et le Pays de Galles (2-0).

Pierre-Emile Højbjerg avait besoin de ça. Après un début de saison mitigé sous les couleurs de l’OM, le milieu danois a profité de la trêve internationale pour retrouver de l’allant avec sa sélection. Et face au Pays de Galles, le Marseillais a livré une prestation particulièrement consistante.

Højbjerg en patron avec le Danemark

Le Danemark s’est imposé 2-0 et Højbjerg a disputé l’intégralité de la rencontre. Surtout, le milieu de terrain a pesé dans la construction du jeu par son activité et sa capacité à sécuriser les possessions. Ses statistiques témoignent de son implication :

  • 90 minutes jouées
  • 91 ballons touchés
  • 89 % de passes réussies
  • 11 ballons perdus
  • 1 tir

Une copie solide pour le joueur de l’OM, qui a surtout retrouvé cette influence que Bruno Genesio attend de lui. À Marseille, le début de saison d’Højbjerg n’a pas totalement répondu aux attentes. Le Danois reste pourtant un élément important du projet marseillais et l’un des joueurs expérimentés sur lesquels Genesio peut s’appuyer. Sa prestation internationale arrive donc au bon moment. Elle pourrait lui permettre de retrouver de la confiance avant son retour à Marseille et surtout de remettre progressivement son jeu en place. Car l’OM aura besoin d’un Højbjerg beaucoup plus influent dans les prochaines semaines.

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Un signal positif pour Genesio à l’OM 

Le rôle du Danois est particulièrement important dans l’équilibre de l’équipe. Capable de jouer devant la défense ou dans un milieu à deux, Højbjerg doit apporter de la maîtrise, de l’impact et de la régularité. Or, lorsque son niveau baisse, c’est tout l’entrejeu marseillais qui peut perdre en contrôle. À l’inverse, lorsqu’il impose son rythme et sécurise les sorties de balle, l’OM dispose d’un joueur capable de donner davantage de stabilité à l’équipe. C’est précisément ce visage que Genesio aimerait retrouver.

Forcément, cette prestation avec le Danemark a rapidement été remarquée par les supporters marseillais. Après plusieurs semaines compliquées, voir Højbjerg retrouver une telle activité peut être perçu comme un signe encourageant. Il faudra évidemment confirmer avec l’OM. Une bonne prestation internationale ne garantit pas automatiquement un retour en grande forme en club. Mais elle peut constituer un déclic psychologique important pour un joueur qui connaît parfaitement les exigences du haut niveau. Bruno Genesio aimerait évidemment pouvoir compter sur ce Højbjerg-là à l’OM. Dès la reprise à Troyes ? 

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