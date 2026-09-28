Promu entraîneur principal du RC Lens après le départ précipité de Dino Toppmöller, Yannick Cahuzac va devoir mener de front sa nouvelle fonction et le passage de son Brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF).

Yannick Cahuzac va devoir composer avec une contrainte de taille au RC Lens. Le technicien corse poursuit en effet son parcours pour obtenir le Brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF), une formation dont le calendrier pourrait régulièrement entrer en collision avec celui du club artésien.

Cahuzac en pleine préparation du BEPF

La situation s’annonce d’autant plus délicate que le RC Lens dispute cette saison la Ligue des champions. Conscient de cette problématique, le club a déjà échangé avec la Fédération française de football afin de trouver les meilleurs aménagements possibles pour permettre à son nouvel entraîneur de concilier ses obligations professionnelles et sa formation. La première échéance ne devrait pas poser de problème. La session actuelle du BEPF, programmée à Sochaux pendant la trêve internationale, permet à Cahuzac de suivre normalement les cours.

En revanche, une session prévue du 13 au 15 octobre tombe au moment de la réception du Sporting CP en Ligue des champions. Selon L’Équipe, le technicien lensois devrait exceptionnellement être autorisé à assister aux cours en visioconférence le jour de la rencontre. Et ce ne sera pas le seul rendez-vous à surveiller. Yannick Cahuzac doit encore participer à plusieurs sessions de formation, réparties jusqu’au mois de mai. À ce calendrier déjà chargé s’ajouteront une semaine de stage à l’étranger ainsi que la rédaction d’un mémoire, attendu au printemps.

Des dates stratégiques au RC Lens déjà cochées

Le calendrier européen de Lens pourrait ainsi provoquer d’autres chevauchements. Une nouvelle situation délicate pourrait notamment se présenter du 16 au 18 février, période qui correspond au barrage aller de la Ligue des champions si le club artésien est amené à disputer ce tour. Cette situation n’est toutefois pas totalement inédite dans le football français. Ces dernières années, Lilian Nalis et Julien Lachuer ont eux aussi suivi le BEPF alors qu’ils étaient impliqués dans un club engagé en Ligue des champions.

Leur contexte restait néanmoins différent, puisqu’ils exerçaient alors comme entraîneurs adjoints. Pour Cahuzac, le défi est donc double : prendre pleinement en main le RC Lens tout en poursuivant une formation particulièrement exigeante. Avec les échéances européennes qui rythmeront la saison, le technicien devra trouver un équilibre entre ses obligations de terrain et celles liées à son diplôme.