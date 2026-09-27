RC Lens : une nouvelle révélation éclate sur la blessure de Gradit presque un an après

Près d’un an après la terrible blessure de Jonathan Gradit, l’identité du joueur impliqué dans le choc est enfin connue.

Le 28 novembre 2025, Jonathan Gradit avait été victime d’une fracture du tibia-péroné de la jambe droite lors d’un choc à l’entraînement avec un coéquipier. À l’époque, le RC Lens n’avait pas communiqué l’identité du joueur impliqué.

Près d’un an plus tard, la question refait surface chez les supporters lensois. Sur X, Michel, un internaute très suivi dans la communauté et bien renseigné, affirme que le défenseur a bien été blessé lors d’un contact avec Hamzat Ojediran, ancien milieu du Racing et déjà soupçonné à l’époque.

Des interventions dangereuses à répétition

Dans l’échange publié sur X, Michel ajoute : « que ce soit en match ou à l’entraînement, il te faisait des interventions dangereuses, non maîtrisées ». Pas vraiment étonnant venant d’un joueur réputé pour tout cela lors de son passage au RCL.

Le choc avait été particulièrement violent. Gradit s’était effondré après le contact et que plusieurs de ses partenaires avaient été très touchés par la scène. Pierre Sage avait alors indiqué que l’ensemble du groupe était profondément affecté.

Cette blessure avait privé le défenseur lensois de longs mois de compétition. Aujourd’hui revenu sur les terrains, le défenseur central continue de monter en puissance.