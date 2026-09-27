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RC Lens : un Sang et Or frappe fort en sélection !

Par Fabien Chorlet - 27 Sep 2026, 15:40
Abdallah Sima (RC Lens)

Pour son retour avec le Sénégal, Abdallah Sima s’est immédiatement illustré en délivrant une passe décisive face au Mozambique (1-1).

Abdallah Sima fait partie des nombreux joueurs du RC Lens partis en sélection durant cette trêve internationale. Auteur d’un début de saison remarqué sous le maillot sang et or, l’ancien Brestois a retrouvé le Sénégal après plus d’un an d’absence. Et pour ses retrouvailles avec les Lions de la Téranga, l’attaquant du Racing a immédiatement eu droit à la confiance de Patrick Vieira. Il a été titularisé vendredi face au Mozambique (1-1), lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027 et pour la première du nouveau sélectionneur sénégalais.

Sima déjà décisif pour son retour avec le Sénégal

Positionné sur le côté gauche, Abdallah Sima n’a pas tardé à se mettre en évidence. Très actif et régulièrement dangereux, le joueur du RC Lens a été l’un des éléments offensifs les plus remuants des Lions de la Téranga, notamment en première période. À la 32e minute, il a parfaitement servi Nicolas Jackson, qui n’a eu plus qu’à conclure pour ouvrir le score. Une passe décisive qui permet au Sang et Or de marquer d’entrée des points auprès de Patrick Vieira pour son retour en sélection.

Sima aurait même pu agrémenter sa soirée d’un but après la pause, mais l’attaquant lensois a manqué de réussite sur plusieurs situations. Cela ne l’a pas empêché de disputer l’intégralité de la rencontre et de livrer une performance convaincante malgré l’égalisation du Mozambique et le match nul concédé par le Sénégal (1-1). De quoi confirmer, sous le maillot des Lions de la Téranga, les bonnes dispositions affichées depuis le début de saison avec le RC Lens. L’ancien Brestois tentera désormais d’enchaîner mardi face à l’Éthiopie et de continuer à s’installer dans les plans de Patrick Vieira.

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