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FRANCE

OL : une recrue estivale se fait remarquer

Par Fabien Chorlet - 27 Sep 2026, 13:20

Pour sa première sélection avec la Suisse, le latéral droit de l’OL, Zachary Athekame, s’est immédiatement illustré en délivrant deux passes décisives.

Zachary Athekame n’a pas manqué ses grands débuts avec la sélection suisse. Appelé avec la Nati durant cette trêve internationale, le latéral droit de l’OL a profité de sa première sélection pour immédiatement se mettre en évidence. Le Lyonnais s’est même offert deux passes décisives pour lancer de la meilleure des manières son aventure sous le maillot helvétique.

Une prestation forcément remarquée pour la recrue estivale de l’Olympique Lyonnais, qui espère désormais profiter de ce premier rassemblement réussi pour s’installer progressivement dans les plans de la Suisse.

Athekame régale pour sa première avec la Suisse

Particulièrement actif dans son couloir droit, Zachary Athekame s’est montré décisif à deux reprises. Une performance offensive qui met en lumière les qualités du joueur de l’OL dans les derniers mètres et sa capacité à apporter le danger depuis son côté.

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Pour une première cape, difficile d’espérer beaucoup mieux. Athekame a ainsi saisi l’occasion qui lui était offerte et marqué de précieux points auprès de son sélectionneur. De quoi confirmer également les promesses entrevues depuis son arrivée à Lyon cet été.

Athekame peut bousculer la hiérarchie

Reste désormais au défenseur de confirmer lors de ses prochaines apparitions. Mais de tels débuts pourraient lui permettre de gagner du terrain dans la hiérarchie suisse au poste de latéral droit et de prétendre à davantage de temps de jeu lors des prochains rassemblements.

Une excellente nouvelle également pour l’OL, qui voit l’une de ses recrues estivales profiter de la trêve internationale pour engranger de la confiance. Avec deux passes décisives dès sa première sélection, Zachary Athekame a en tout cas parfaitement lancé son histoire avec la Nati.

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