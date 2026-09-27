À LA UNE DU 27 SEP 2026
[13:00]FC Barcelone Mercato : le Barça s’attaque à un Brésilien à 80 M€ !
[12:40]ASSE : Mamour N’Diaye met la pression sur Larsonneur !
[12:20]OM : Genesio au RC Lens, le couperet est déjà tombé !
[12:00]FC Nantes : la défaite face au Mans fait polémique !
[11:40]PSG : première bonne nouvelle pour Luis Enrique avant Le Mans !
[11:20]Belgique – France : deux surprises dans le onze de Zidane ont fuité ?
[11:00]Mercato : le Stade Rennais a donné une nouvelle réponse au PSG pour Lepaul !
[10:40]ASSE : les supporters ont tranché pour le onze type de Cathro !
[10:20]OM : enfin une bonne nouvelle pour Genesio pendant la trêve !
[10:00]RC Lens : les Sang et Or sont fixés sur leurs sanctions en Ligue des Champions !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Flashback, il y a un an : Fonseca, la sérénité défensive… et le grand virage lyonnais depuis

Par Wladimir DELCROS - 27 Sep 2026, 09:58
Flashback, il y a un an : Fonseca, la sérénité défensive… et le grand virage lyonnais depuis

Il y a un an, Paulo Fonseca rassurait tout un peuple lyonnais sur la solidité retrouvée de l’OL avant un déplacement à Lille. Un an plus tard, le club n’a plus tout à fait le même visage, ni les mêmes ambitions, et la stabilité vantée alors laisse place à une profonde transition.

Quand Fonseca faisait souffler un vent d’optimisme sur Lyon

Le 27 septembre 2025, Paulo Fonseca abordait sereinement la conférence de presse précédant un choc attendu entre le LOSC et l’OL. À l’époque, Lyon venait d’enchaîner une série encourageante, portée par une défense enfin solide, et Fonseca s’autorisait même à recentrer le débat : « Nous ne sommes pas une équipe qui passe beaucoup de temps à défendre. Nous sommes une équipe offensive qui domine l’adversaire. » Les supporters vibraient alors pour une formation qui, sans forcément briller par son réalisme offensif (3e aux xG mais seulement 9e attaque), affichait une organisation collective louée par l’entraîneur. L’accent était mis sur la mentalité, le travail défensif, et l’importance de leaders comme Mata, Niakhaté, Tagliafico ou Tolisso. Les absents du jour – Rémy Descamps, Abner, Nuamah, Mangala – n’inquiétaient personne : l’effectif semblait armé pour durer, les choix du mercato validaient la volonté de bâtir un groupe soudé. Même les retours ou les enchaînements – Satriano prêt à jouer, Tolisso repositionné, Tessmann loué pour son intelligence – donnaient le sentiment d’une dynamique positive. Fonseca, de retour à Lille, incarnait un OL qui avait retrouvé de la confiance et de l’ambition. Les débats tournaient alors autour du jeu, du clean-sheet, de la capacité à faire mieux devant, mais jamais sur la pérennité du projet.

Un an plus tard, l’OL entre mutation et incertitudes

Douze mois ont passé, et le décor a bien changé. Si le nom de Fonseca évoque encore une page récente, le quotidien lyonnais est désormais rythmé par d’autres chantiers, bien plus profonds. L’OL a vu partir certains de ses piliers de l’ombre, à l’image de l’analyste vidéo Anthony Michel, tandis que la réserve, décimée par les absences, peine à garder la cadence. Côté équipe première, le mercato a pris une autre tournure : Lyon a résisté à une offre spectaculaire de 40 millions d’euros pour Šulc, mais doit composer avec l’intérêt pressant de clubs anglais pour Tyler Morton, désormais pièce maîtresse, ou la perspective incertaine d’un transfert définitif de Loïs Openda, prêté sans option d’achat par la Juventus. La dynamique collective d’il y a un an s’est effritée : on prépare l’avenir en anticipant les départs, on prospecte pour remplacer les cadres (comme au poste de latéral droit avec Maamar), et la réserve, autrefois vivier structuré, voit partir ses éléments majeurs. L’OL n’est plus ce club campé sur ses certitudes défensives, il est en mouvement, tiraillé entre la nécessité de valoriser ses talents et celle de bâtir sur la durée. L’ambiance est à la reconstruction, moins à la sérénité. Un an après, la solidité célébrée par Fonseca n’est plus qu’un écho, et le projet lyonnais, bousculé par le marché et la mobilité de ses forces vives, cherche un nouveau souffle. Les supporters, eux, oscillent entre nostalgie et attente d’un nouveau cycle.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OL : toutes les infos foot