Flashback, il y a un an : Fonseca, la sérénité défensive… et le grand virage lyonnais depuis

Il y a un an, Paulo Fonseca rassurait tout un peuple lyonnais sur la solidité retrouvée de l’OL avant un déplacement à Lille. Un an plus tard, le club n’a plus tout à fait le même visage, ni les mêmes ambitions, et la stabilité vantée alors laisse place à une profonde transition.

Quand Fonseca faisait souffler un vent d’optimisme sur Lyon

Le 27 septembre 2025, Paulo Fonseca abordait sereinement la conférence de presse précédant un choc attendu entre le LOSC et l’OL. À l’époque, Lyon venait d’enchaîner une série encourageante, portée par une défense enfin solide, et Fonseca s’autorisait même à recentrer le débat : « Nous ne sommes pas une équipe qui passe beaucoup de temps à défendre. Nous sommes une équipe offensive qui domine l’adversaire. » Les supporters vibraient alors pour une formation qui, sans forcément briller par son réalisme offensif (3e aux xG mais seulement 9e attaque), affichait une organisation collective louée par l’entraîneur. L’accent était mis sur la mentalité, le travail défensif, et l’importance de leaders comme Mata, Niakhaté, Tagliafico ou Tolisso. Les absents du jour – Rémy Descamps, Abner, Nuamah, Mangala – n’inquiétaient personne : l’effectif semblait armé pour durer, les choix du mercato validaient la volonté de bâtir un groupe soudé. Même les retours ou les enchaînements – Satriano prêt à jouer, Tolisso repositionné, Tessmann loué pour son intelligence – donnaient le sentiment d’une dynamique positive. Fonseca, de retour à Lille, incarnait un OL qui avait retrouvé de la confiance et de l’ambition. Les débats tournaient alors autour du jeu, du clean-sheet, de la capacité à faire mieux devant, mais jamais sur la pérennité du projet.

Un an plus tard, l’OL entre mutation et incertitudes

Douze mois ont passé, et le décor a bien changé. Si le nom de Fonseca évoque encore une page récente, le quotidien lyonnais est désormais rythmé par d’autres chantiers, bien plus profonds. L’OL a vu partir certains de ses piliers de l’ombre, à l’image de l’analyste vidéo Anthony Michel, tandis que la réserve, décimée par les absences, peine à garder la cadence. Côté équipe première, le mercato a pris une autre tournure : Lyon a résisté à une offre spectaculaire de 40 millions d’euros pour Šulc, mais doit composer avec l’intérêt pressant de clubs anglais pour Tyler Morton, désormais pièce maîtresse, ou la perspective incertaine d’un transfert définitif de Loïs Openda, prêté sans option d’achat par la Juventus. La dynamique collective d’il y a un an s’est effritée : on prépare l’avenir en anticipant les départs, on prospecte pour remplacer les cadres (comme au poste de latéral droit avec Maamar), et la réserve, autrefois vivier structuré, voit partir ses éléments majeurs. L’OL n’est plus ce club campé sur ses certitudes défensives, il est en mouvement, tiraillé entre la nécessité de valoriser ses talents et celle de bâtir sur la durée. L’ambiance est à la reconstruction, moins à la sérénité. Un an après, la solidité célébrée par Fonseca n’est plus qu’un écho, et le projet lyonnais, bousculé par le marché et la mobilité de ses forces vives, cherche un nouveau souffle. Les supporters, eux, oscillent entre nostalgie et attente d’un nouveau cycle.