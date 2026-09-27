OM : enfin une bonne nouvelle pour Genesio pendant la trêve !

Alors que les blessures s’accumulent à l’OM, Bruno Genesio peut enfin souffler avec le retour progressif d’Amine Harit à l’entraînement.

L’Olympique de Marseille est décidément maudit en ce début de saison. Avec quatre défaites en cinq journées, l’OM pointe à la 17e et avant-dernière place de Ligue 1 et traverse déjà une période particulièrement délicate. Et comme si les mauvais résultats ne suffisaient pas, les coups durs s’accumulent également à l’infirmerie pendant cette trêve internationale.

Alors que Geoffrey Kondogbia, Tochukwu Nnadi et Amine Harit étaient déjà touchés, deux nouveaux joueurs de l’OM ont rejoint l’infirmerie : Derek Cornelius et Amine Gouiri. Le défenseur canadien s’est sévèrement blessé à la hanche et devrait être absent pendant plusieurs mois, tandis que l’attaquant marseillais souffre d’une blessure au quadriceps de la cuisse gauche. Une véritable hécatombe qui vient encore compliquer la tâche de Bruno Genesio.

Mais au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, l’entraîneur de l’OM peut enfin retrouver le sourire. L’état de santé d’Amine Harit évolue dans le bon sens et son retour sur les terrains commence à se préciser.

Amine Harit déjà de retour à l’entraînement

Touché lors du Classico perdu face au Paris Saint-Germain (1-2) après avoir ressenti une gêne musculaire, Amine Harit a repris le chemin de l’entraînement. Comme on a pu le voir dans une story publiée par le joueur sur son compte Instagram, l’international marocain a retrouvé le travail, même s’il poursuit pour le moment sa reprise individuellement en salle.

Une étape encourageante pour l’ancien joueur du FC Nantes, qui doit désormais poursuivre sa montée en puissance avant de pouvoir retrouver l’entraînement collectif. Son évolution dans les prochains jours sera forcément suivie avec attention par Bruno Genesio et le staff médical marseillais.

Sauf rechute ou nouveau contretemps d’ici là, Amine Harit devrait donc pouvoir être apte pour le prochain match de l’OM, programmé sur la pelouse de Troyes le 11 octobre prochain. Après une trêve internationale marquée par une succession de blessures, le possible retour du Marocain constituerait enfin une excellente nouvelle pour Bruno Genesio, au moment où Marseille cherchera à se relancer après son début de saison très compliqué.