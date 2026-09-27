Équipe de France, Real Madrid : coup de théâtre pour la durée d’absence de Mbappé ?

Blessé au genou gauche avec l’équipe de France, Kylian Mbappé pourrait être absent bien plus longtemps que prévu.

Lors du premier match de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France, Kylian Mbappé a offert la victoire aux Bleus face à la Turquie (0-1), mais s’est sérieusement blessé au genou gauche au moment d’inscrire l’unique but de la rencontre. L’attaquant du Real Madrid, qui a depuis quitté le rassemblement tricolore pour retourner se soigner à Madrid, souffre d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche.

Kylian Mbappé absent finalement minimum trois semaines ?

Alors qu’AS annonçait ce samedi une absence comprise entre 10 et 12 jours pour Kylian Mbappé, son indisponibilité pourrait finalement être beaucoup plus longue que prévu. Contacté par Infosport+, l’ancien médecin de l’équipe de France, Fabrice Bryand, a estimé que le capitaine des Bleus pourrait être éloigné des terrains pendant au moins trois semaines, et jusqu’à six semaines dans le scénario le plus défavorable.

« En fonction de la gravité, les temps d’arrêt vont être plus ou moins importants. Ça peut aller de trois à quatre semaines s’il y a vraiment très peu de rupture, jusqu’à six semaines, voire plus, si on a une lésion très importante du tendon », a-t-il expliqué.

Une estimation bien plus inquiétante que les 10 à 12 jours initialement évoqués et qui reste toutefois conditionnée à la gravité exacte de la blessure de Kylian Mbappé. La durée de son indisponibilité pourrait donc considérablement varier en fonction de l’importance de la lésion et de l’évolution de son genou.

Une grosse inquiétude pour le Real Madrid

La différence entre les deux estimations est loin d’être anodine pour le Real Madrid. Avec une indisponibilité de seulement 10 à 12 jours, Kylian Mbappé profiterait de la trêve internationale pour se soigner et devrait essentiellement manquer les prochains rendez-vous de l’équipe de France, sans forcément être contraint de déclarer forfait pour une rencontre avec le club merengue.

En revanche, une absence comprise entre trois et six semaines changerait complètement la donne. L’ancien attaquant du PSG manquerait alors plusieurs rencontres du Real Madrid après la trêve internationale et pourrait être éloigné des terrains pendant une bonne partie du mois d’octobre.

Le Real Madrid va donc suivre de très près l’évolution de la blessure de sa star dans les prochains jours. Pour l’heure, aucune durée d’indisponibilité définitive n’a été officiellement annoncée et les prochaines semaines permettront d’y voir plus clair concernant la date de retour à la compétition de Kylian Mbappé.