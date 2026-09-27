PSG Mercato : le nouveau coup de folie de Luis Campos déniché en Premier League ?

Le PSG surveille de près Josh Acheampong, le jeune défenseur de Chelsea dont la situation pourrait évoluer lors du prochain mercato hivernal.

Le PSG pourrait-il profiter de la situation de Josh Acheampong à Chelsea ? Le club parisien fait partie des formations européennes qui suivent attentivement le défenseur anglais de 20 ans, alors que son avenir à Londres suscite de nouvelles interrogations, comme le rapporte Ekrem Konur.

Selon les informations rapportées par AS et relayées ces derniers jours, Acheampong pourrait envisager de demander son départ en janvier s’il n’obtient pas davantage de garanties concernant son temps de jeu. Le PSG serait alors une destination potentielle pour le joueur, déjà suivi par le club parisien par le passé.

Le PSG garde un œil sur Josh Acheampong

Le profil du défenseur aurait de quoi intéresser Paris. Capable d’évoluer dans l’axe comme au poste de latéral droit, Acheampong dispose d’une polyvalence recherchée par les clubs européens. Le PSG avait déjà été associé à son nom en 2024, lorsqu’il évoluait encore principalement avec les équipes de jeunes de Chelsea.

Mais aucune offre du PSG ni négociation entre les deux clubs n’est actuellement annoncée. Chelsea conserve surtout une position ferme concernant son jeune joueur, sous contrat jusqu’en 2029 et considéré comme important pour le projet de Xabi Alonso.

Manchester City également à l’affût

Paris n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Manchester City fait également partie des clubs susceptibles de réactiver leur intérêt si Acheampong venait à envisager un départ. D’autres cadors européens auraient également pris des renseignements sur le défenseur.

Pour le mercato parisien, le dossier Josh Acheampong reste donc à surveiller. Tout dépendra désormais de la volonté du joueur et de la position de Chelsea dans les prochains mois.