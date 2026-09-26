ASSE, OL, Stade Rennais : un ancien buteur est décédé

André Guy, ancien attaquant de l’AS Saint-Étienne, de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais, est décédé ce vendredi 25 septembre à l’âge de 85 ans.

Le football français perd un buteur marquant des années 1960. Né à Bourg-en-Bresse le 3 mars 1941, André Guy avait débuté sa carrière professionnelle au FC Sochaux avant de rejoindre l’AS Saint-Étienne en 1962.

28 buts avec l’ASSE et un titre de champion de France

Arrivé dans le Forez alors que les Verts évoluaient en deuxième division, André Guy s’impose rapidement. Il participe à la remontée de l’ASSE en première division en 1963, avant de connaître une saison exceptionnelle dans l’élite.

En 1963-1964, pour sa première saison en D1, l’attaquant inscrit 28 buts et contribue largement au titre de champion de France remporté par Saint-Étienne. Il ajoute 17 réalisations la saison suivante et découvre également l’équipe de France, avec laquelle il connaîtra finalement huit sélections et inscrira deux buts.

Après trois saisons à Saint-Étienne, André Guy rejoint le LOSC en 1965. En deux saisons, il inscrit 48 buts en 85 matches toutes compétitions confondues, avant de prendre la direction de l’Olympique Lyonnais en 1967.

Une trace durable à l’Olympique Lyonnais

C’est à Lyon que le buteur va écrire l’une des plus belles pages de sa carrière. Entre 1967 et 1971, André Guy inscrit 76 buts avec l’OL. Lors de la saison 1968-1969, il termine meilleur buteur du championnat avec 25 réalisations.

Ce total constitue alors le record de buts inscrits sur une saison par un joueur lyonnais. Il faudra attendre 46 ans pour le voir tomber : Alexandre Lacazette marque 27 buts en 2014-2015 et porte ensuite le record à 28 réalisations.

Le héros rennais de la Coupe de France 1971

André Guy quitte Lyon en janvier 1971 pour rejoindre le Stade Rennais. Son passage en Bretagne est court, mais particulièrement marquant.

Le 20 juin 1971, en finale de la Coupe de France face à… l’Olympique Lyonnais, il obtient puis transforme le penalty qui offre aux Rennais une victoire 1-0 et la deuxième Coupe de France de l’histoire du club.

Après Rennes, l’attaquant poursuit sa carrière à Toulon puis à Nevers avant de raccrocher les crampons en 1974.

Champion de France avec l’ASSE, meilleur buteur du championnat avec l’OL, vainqueur de la Coupe de France avec Rennes et international français : André Guy laisse derrière lui le souvenir d’un attaquant particulièrement prolifique.