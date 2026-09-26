Équipe de France : déjà un malaise entre Mbappé et Zidane ?

Pour sa première avec Zinédine Zidane, Kylian Mbappé aurait été quelque peu frustré par son positionnement à gauche, malgré son but décisif contre la Turquie.

Les débuts de Zinédine Zidane sur le banc de l’équipe de France ont été marqués par une victoire en Turquie (1-0), mais aussi par une première interrogation autour de Kylian Mbappé. Titulaire sur le côté gauche, le capitaine des Bleus aurait vécu une soirée plus contrastée qu’il n’y paraît.

Selon L’Équipe, Mbappé était « sans doute un poil frustré par sa soirée et son positionnement ». Une information qui intervient alors que l’attaquant du Real Madrid avait été clairement prévenu des intentions de son nouveau sélectionneur.

Zidane veut Mbappé à gauche

Lors de l’annonce de sa première liste, Zinédine Zidane avait assumé son choix. Le nouveau sélectionneur expliquait apprécier particulièrement Mbappé sur le côté gauche, tout en estimant que le Français pouvait évoluer aux trois postes de l’attaque.

Un choix tactique qui tranche avec la période récente, durant laquelle Mbappé avait davantage évolué dans l’axe, notamment avec Didier Deschamps. Le débat sur son meilleur positionnement est donc relancé dès le premier match de l’ère Zidane.

Un but, puis une sortie sur blessure

Malgré cette possible frustration, Mbappé a rapidement répondu sur le terrain. Le capitaine français a inscrit l’unique but de la rencontre face à la Turquie, avant de se blesser au genou gauche sur l’action.

Sa célébration particulièrement sobre a d’ailleurs attiré l’attention. D’après L’Équipe, le Français n’était déjà pas parti pour célébrer « comme un gamin », avant que la douleur ne l’oblige à interrompre sa course.

Difficile toutefois d’y voir, à ce stade, les prémices d’un véritable conflit entre Mbappé et Zidane. Il s’agit avant tout d’une frustration rapportée concernant son positionnement et sa soirée, alors que le sélectionneur vient seulement de prendre ses fonctions.

Le sujet pourrait néanmoins rapidement revenir au centre des discussions lors des prochains rassemblements. Car entre le choix de Zidane de placer Mbappé à gauche et les habitudes récentes du capitaine des Bleus, le débat sur son meilleur poste ne fait que commencer.