FC Nantes : un international nantais au cœur d’une incroyable bourde !

Une incroyable bourde de la sélection tunisienne a été révélée après le match disputé par le Nantais Amin Cherni face à l’Ouganda (1-1).

Amin Cherni fait partie des joueurs du FC Nantes concernés par cette trêve internationale. Arrivé cet été sur les bords de l’Erdre, le latéral gauche a retrouvé la sélection tunisienne après avoir manqué la Coupe du monde 2026. Et le Nantais n’a pas tardé à se mettre en évidence pour son retour avec les Aigles de Carthage.

Titulaire face à l’Ouganda (1-1) pour le premier match de la Tunisie dans les qualifications à la CAN 2027, Amin Cherni a livré une très belle prestation malgré le résultat décevant de sa sélection. Les Tunisiens, qui avaient ouvert le score, n’ont pas réussi à conserver leur avantage et ont finalement dû se contenter du match nul. Mais quelques jours après la rencontre, une révélation assez incroyable est venue donner une tout autre dimension à ce résultat.

La révélation hallucinante de Romain Molina sur la Tunisie

Sur X, Romain Molina a en effet révélé que les dirigeants de la Fédération tunisienne et le staff technique n’auraient tout simplement pas eu connaissance de l’enjeu réel de cette rencontre. Selon le journaliste d’investigation, ils pensaient que le résultat obtenu face à l’Ouganda, pourtant comptabilisé dans la phase de qualifications à la CAN 2027, n’avait aucune incidence puisque les Ougandais sont déjà qualifiés d’office pour la compétition.

« Imaginez que les dirigeants de la fédération tunisienne et le staff technique ne savaient pas que le résultat face à l’Ouganda (qualifié d’office pour la prochaine CAN) comptait pour la phase de groupes (ils pensaient que ça n’avait aucune incidence). Je ne sais pas si on se rend compte de l’incompétence », a révélé Romain Molina sur X.

Une situation particulièrement étonnante qui pourrait laisser encore davantage de regrets aux Tunisiens après les deux points abandonnés face à l’Ouganda. Amin Cherni peut néanmoins retenir le positif sur le plan personnel : pour son retour en sélection, le joueur du FC Nantes a répondu présent et marqué des points auprès du staff des Aigles de Carthage.