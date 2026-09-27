À LA UNE DU 27 SEP 2026
[13:00]FC Barcelone Mercato : le Barça s’attaque à un Brésilien à 80 M€ !
[12:40]ASSE : Mamour N’Diaye met la pression sur Larsonneur !
[12:20]OM : Genesio au RC Lens, le couperet est déjà tombé !
[12:00]FC Nantes : la défaite face au Mans fait polémique !
[11:40]PSG : première bonne nouvelle pour Luis Enrique avant Le Mans !
[11:20]Belgique – France : deux surprises dans le onze de Zidane ont fuité ?
[11:00]Mercato : le Stade Rennais a donné une nouvelle réponse au PSG pour Lepaul !
[10:40]ASSE : les supporters ont tranché pour le onze type de Cathro !
[10:20]OM : enfin une bonne nouvelle pour Genesio pendant la trêve !
[10:00]RC Lens : les Sang et Or sont fixés sur leurs sanctions en Ligue des Champions !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : un international nantais au cœur d’une incroyable bourde !

Par Fabien Chorlet - 27 Sep 2026, 09:40
Amin Cherni lors de Tunisie - Ouganda

Une incroyable bourde de la sélection tunisienne a été révélée après le match disputé par le Nantais Amin Cherni face à l’Ouganda (1-1).

Amin Cherni fait partie des joueurs du FC Nantes concernés par cette trêve internationale. Arrivé cet été sur les bords de l’Erdre, le latéral gauche a retrouvé la sélection tunisienne après avoir manqué la Coupe du monde 2026. Et le Nantais n’a pas tardé à se mettre en évidence pour son retour avec les Aigles de Carthage.

Titulaire face à l’Ouganda (1-1) pour le premier match de la Tunisie dans les qualifications à la CAN 2027, Amin Cherni a livré une très belle prestation malgré le résultat décevant de sa sélection. Les Tunisiens, qui avaient ouvert le score, n’ont pas réussi à conserver leur avantage et ont finalement dû se contenter du match nul. Mais quelques jours après la rencontre, une révélation assez incroyable est venue donner une tout autre dimension à ce résultat.

La révélation hallucinante de Romain Molina sur la Tunisie

Sur X, Romain Molina a en effet révélé que les dirigeants de la Fédération tunisienne et le staff technique n’auraient tout simplement pas eu connaissance de l’enjeu réel de cette rencontre. Selon le journaliste d’investigation, ils pensaient que le résultat obtenu face à l’Ouganda, pourtant comptabilisé dans la phase de qualifications à la CAN 2027, n’avait aucune incidence puisque les Ougandais sont déjà qualifiés d’office pour la compétition.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

« Imaginez que les dirigeants de la fédération tunisienne et le staff technique ne savaient pas que le résultat face à l’Ouganda (qualifié d’office pour la prochaine CAN) comptait pour la phase de groupes (ils pensaient que ça n’avait aucune incidence). Je ne sais pas si on se rend compte de l’incompétence », a révélé Romain Molina sur X.

Une situation particulièrement étonnante qui pourrait laisser encore davantage de regrets aux Tunisiens après les deux points abandonnés face à l’Ouganda. Amin Cherni peut néanmoins retenir le positif sur le plan personnel : pour son retour en sélection, le joueur du FC Nantes a répondu présent et marqué des points auprès du staff des Aigles de Carthage.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot