ASSE : les supporters ont tranché pour le onze type de Cathro !

Les supporters de l’ASSE ont tranché concernant les deux incertitudes dans le onze type d’Ian Cathro.

Depuis le début de la saison, un onze type se dessine clairement du côté de l’AS Saint-Étienne. Devant Gautier Larsonneur, toujours titulaire dans les cages stéphanoises malgré les critiques, Kévin Pedro, Julien Le Cardinal, Sohaib Naïr et Maxime Bernauer composent le plus souvent la défense de l’ASSE. Dans l’entrejeu, Áron Csongvai est régulièrement associé à Tamar Svetlin dans le double pivot, tandis qu’Augustine Boakye, Jakob Breum, Thierno Ballo et Irvin Cardona forment un quatuor offensif de feu.

Cathro a fait deux choix forts face au FC Metz

Mais lors du dernier match des Verts face au FC Metz, qui s’est soldé par un match nul (2-2), Ian Cathro a effectué deux choix forts dans son onze de départ. L’entraîneur stéphanois a titularisé Ben Old pour la première fois de la saison au poste de latéral gauche, faisant ainsi remonter Maxime Bernauer au milieu de terrain à la place de Tamar Svetlin. Pour l’heure, ces deux postes semblent d’ailleurs être les deux principales incertitudes dans l’esprit du technicien écossais au moment de composer son onze type.

Une nouvelle formule qui pourrait pousser le technicien écossais à s’interroger sur la hiérarchie à ces deux postes pour les prochaines rencontres de l’ASSE. Reste à savoir si Ian Cathro décidera de renouveler l’expérience ou de revenir à l’organisation utilisée depuis le début de la saison.

Les supporters de l’ASSE ont tranché entre Bernauer, Svetlin et Old !

Nous avons donc réalisé un sondage sur X afin de connaître l’avis des supporters de l’ASSE sur ces changements. À la question « Qui préférez-vous voir titulaire au poste de latéral gauche et au milieu aux côtés d’Áron Csongvai ? », 63,8 % des votants ont choisi « Maxime Bernauer et Tamar Svetlin », contre 20,7 % pour « Ben Old et Tamar Svetlin » et seulement 15,5 % pour « Ben Old et Maxime Bernauer ».

Le verdict est donc assez net : près de deux tiers des votants souhaitent voir Maxime Bernauer retrouver le poste de latéral gauche et Tamar Svetlin reprendre sa place aux côtés d’Áron Csongvai dans l’entrejeu. La formule choisie par Ian Cathro face au FC Metz est donc loin d’être celle privilégiée par les participants à notre sondage.