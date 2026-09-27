PSG : première bonne nouvelle pour Luis Enrique avant Le Mans !

Suspendu, Djibril Sidibé manquera le match entre le PSG et le Le Mans après la trêve internationale.

Avant de partir pour trois semaines de trêve internationale, le Paris Saint-Germain a remporté le premier Classico de la saison face à l’Olympique de Marseille (1-2). Une victoire qui permet aux hommes de Luis Enrique de poursuivre leur remontée et de se hisser à la sixième place du classement. Après la trêve, le PSG retrouvera la Ligue 1 avec la réception du Mans au Parc des Princes, le samedi 10 octobre (20h45), à l’occasion de la sixième journée de championnat.

Pour ce PSG – Le Mans, les Manceaux savent déjà qu’ils devront composer sans l’un de leurs joueurs d’expérience : Djibril Sidibé. Averti avant la trêve lors de la victoire face à Lorient (2-1), le champion du monde 2018 a écopé d’un match de suspension par la commission de discipline de la LFP, à la suite de la révocation d’un sursis consécutif à son carton rouge reçu face au Stade Rennais (3-2), le 30 août dernier.

Djibril Sidibé suspendu pour PSG – Le Mans !

Ce jour-là, Djibril Sidibé avait connu une soirée particulièrement difficile. Entré en jeu en seconde période, l’ancien joueur de l’AS Monaco avait été expulsé seulement 43 secondes plus tard pour une semelle à retardement sur Esteban Le Paul. Une exclusion express qui lui avait valu un match de suspension ferme, assorti d’un autre avec sursis.

Ce sursis ayant été révoqué après son avertissement contre Lorient, Djibril Sidibé manquera donc le déplacement au Parc des Princes face au PSG. Le Mans devra ainsi se passer de l’expérience du latéral de 34 ans pour l’un des rendez-vous les plus prestigieux de sa saison. Une absence dont pourrait profiter le Paris Saint-Germain pour sa reprise après trois semaines sans championnat.