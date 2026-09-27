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FRANCE

FC Nantes : un premier couperet est tombé pour la vente avec Paulo Tavares !

Par Fabien Chorlet - 27 Sep 2026, 15:20
Waldemar Kita (FC Nantes)

Alors que la vente du FC Nantes pourrait s’accélérer, les supporters nantais se montrent pour l’instant très prudents face à la piste menée par Paulo Tavares.

Comme nous vous l’avons relayé ce jeudi soir, les discussions autour d’une potentielle vente du FC Nantes seraient désormais très avancées. Elles concerneraient un groupe d’investisseurs français et portugais, avec Paulo Tavares comme intermédiaire. Une perspective qui est loin de faire l’unanimité auprès des supporters nantais.

Les supporters du FC Nantes très partagés sur cette possible vente

La possible vente du FC Nantes suscite en effet beaucoup de prudence chez les supporters des Canaris. Dans un sondage lancé ce vendredi sur le compte X de But! FC Nantes, seulement 8,1 % des votants se disent totalement emballés par la perspective d’un rachat du club par ce groupe d’investisseurs français et portugais.

À l’inverse, 35,5 % des participants préfèrent attendre d’en savoir plus avant de se prononcer sur cette piste. Ils sont également 32,3 % à se dire « pas vraiment convaincus », tandis que 24,2 % avouent avoir peur de cette potentielle vente. Au total, 56,5 % des votants affichent donc des réserves ou des inquiétudes concernant ce possible changement de propriétaire.

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Ces premiers résultats, issus d’un échantillon limité et qui ne peuvent donc pas être considérés comme représentatifs de l’ensemble des supporters nantais, témoignent néanmoins de la prudence qui entoure cette piste. Après près de deux décennies sous la présidence de Waldemar Kita, une vente du FC Nantes marquerait forcément un tournant majeur dans l’histoire récente du club. Mais avant de s’enthousiasmer à l’idée d’un changement de propriétaire, les supporters nantais semblent surtout vouloir en savoir davantage sur l’identité des investisseurs, leurs moyens financiers et le projet qu’ils souhaiteraient mettre en place au FC Nantes.

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