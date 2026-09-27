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FRANCE

Belgique – France : deux bonnes nouvelles de dernière minute pour Zidane !

Par Fabien Chorlet - 27 Sep 2026, 15:00
Leandro Trossard (Belgique)


Avant d’affronter l’équipe de France, la Belgique a enregistré deux forfaits dans ses rangs.

Après avoir parfaitement lancé l’ère Zinédine Zidane en s’imposant face à la Turquie (0-1), l’équipe de France enchaîne avec un nouveau choc ce lundi (20h45) sur la pelouse de la Belgique, lors de la deuxième journée de la Ligue des Nations. Les Bleus tenteront de confirmer à l’occasion de ce Belgique – France, mais devront le faire sans leur capitaine Kylian Mbappé.

Touché au genou gauche face à la Turquie, l’attaquant du Real Madrid a déclaré forfait pour la suite du rassemblement. Mais Zinédine Zidane n’est pas le seul sélectionneur confronté aux blessures. Son homologue belge, Mark van Bommel, devra lui aussi composer avec plusieurs absences importantes.

Trossard et Penders forfaits pour Belgique – France !

Déjà indisponibles lors de la victoire des Diables Rouges en Italie (0-2) vendredi, Leandro Trossard et Mike Penders sont officiellement forfaits face à l’équipe de France, comme l’a confirmé le sélectionneur belge. Une double absence qui tombe à quelques heures de ce rendez-vous de Ligue des Nations.

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Leandro Trossard souffre d’un œdème osseux au talon, qui l’avait déjà contraint à manquer le déplacement en Italie. Mike Penders est, lui, victime d’une légère blessure au quadriceps. Les deux internationaux belges sont restés au pays afin de poursuivre leur récupération et ne seront pas suffisamment remis pour défier les hommes de Zinédine Zidane. Après le forfait de Kylian Mbappé côté français, Belgique – France se disputera donc également sans Trossard et Penders côté belge.

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