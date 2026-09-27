À LA UNE DU 27 SEP 2026
[16:40]FC Nantes : le rachat part dans tous les sens, un gros doute commence à s’installer
[16:20]OM : une énorme polémique éclate autour de Frank McCourt
[16:00]PSG : Paris prépare un énorme coup… pour 2035 !
[15:40]RC Lens : un Sang et Or frappe fort en sélection !
[15:20]FC Nantes : un premier couperet est tombé pour la vente avec Paulo Tavares !
[15:00]Belgique – France : deux bonnes nouvelles de dernière minute pour Zidane !
[14:40]ASSE Mercato : Ekwah, Annan, Stassin, Moueffek, Miladinovic… où en sont les 10 prêtés de l’été ?
[14:21]Mercato : le PSG fait irruption pour une pépite promise au Barça ou au Real Madrid !
[14:00]Vente OM : le verdict est tombé après le retour d’Adidas !
[13:40]Équipe de France : Daniel Riolo s’emporte sur Mbappé !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Mercato : le PSG fait irruption pour une pépite promise au Barça ou au Real Madrid !

Par Fabien Chorlet - 27 Sep 2026, 14:21
JJ Gabriel (Manchester United)

Le PSG aurait avancé ses pions pour tenter de s’offrir JJ Gabriel, la jeune pépite de Manchester United convoitée par plusieurs cadors européens.

Le Paris Saint-Germain s’invite dans la bataille pour l’un des grands espoirs de Manchester United. Toujours à l’affût des meilleurs jeunes talents européens, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur JJ Gabriel. Selon les informations relayées ce dimanche par Foot Mercato, le PSG serait très intéressé par l’ailier anglais de seulement 15 ans, qui fêtera ses 16 ans le 6 octobre. Considéré comme l’une des pépites les plus prometteuses de sa génération, le jeune Red Devil pourrait prochainement quitter Manchester United, alors que plusieurs géants européens seraient déjà sur ses traces.

Le PSG avance déjà ses pions pour JJ Gabriel

Et Paris ne se contenterait pas de surveiller la situation. D’après Foot Mercato, qui relaie des informations de Sport, le PSG aurait déjà fait connaître son intérêt à Ali Barat, qui gère les intérêts de JJ Gabriel. Les dirigeants parisiens seraient même prêts à formuler une offre si le jeune Anglais ouvrait la porte à un départ vers la capitale française. Une première approche qui permet au PSG de prendre position dans un dossier qui pourrait rapidement animer le mercato. Gabriel souhaiterait en effet quitter Manchester United et ne devrait pas y signer son premier contrat professionnel. Le jeune attaquant avait notamment marqué les esprits le 10 septembre dernier en inscrivant un triplé en Youth League face à Sabah.

Le PSG vient concurrencer le Real Madrid et le Barça

La bataille s’annonce toutefois particulièrement relevée. Le Real Madrid et le Bayern Munich feraient notamment partie des clubs les plus intéressés par JJ Gabriel, tandis que le FC Barcelone a également été régulièrement associé au phénomène mancunien. Une piste catalane à nuancer puisque Deco a récemment démenti l’intérêt du Barça. Reste que le PSG vient désormais faire irruption dans un dossier où plusieurs poids lourds européens sont positionnés. Et contrairement à une simple prise de renseignements, Paris aurait déjà avancé ses pions auprès de l’entourage du joueur. De quoi placer le club parisien parmi les prétendants à surveiller si JJ Gabriel décide bien de quitter Manchester United.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC BarcelonePSGReal Madrid

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : FC Barcelone, PSG, Real Madrid