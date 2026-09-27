Mercato : le PSG fait irruption pour une pépite promise au Barça ou au Real Madrid !

Le PSG aurait avancé ses pions pour tenter de s’offrir JJ Gabriel, la jeune pépite de Manchester United convoitée par plusieurs cadors européens.

Le Paris Saint-Germain s’invite dans la bataille pour l’un des grands espoirs de Manchester United. Toujours à l’affût des meilleurs jeunes talents européens, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur JJ Gabriel. Selon les informations relayées ce dimanche par Foot Mercato, le PSG serait très intéressé par l’ailier anglais de seulement 15 ans, qui fêtera ses 16 ans le 6 octobre. Considéré comme l’une des pépites les plus prometteuses de sa génération, le jeune Red Devil pourrait prochainement quitter Manchester United, alors que plusieurs géants européens seraient déjà sur ses traces.

Le PSG avance déjà ses pions pour JJ Gabriel

Et Paris ne se contenterait pas de surveiller la situation. D’après Foot Mercato, qui relaie des informations de Sport, le PSG aurait déjà fait connaître son intérêt à Ali Barat, qui gère les intérêts de JJ Gabriel. Les dirigeants parisiens seraient même prêts à formuler une offre si le jeune Anglais ouvrait la porte à un départ vers la capitale française. Une première approche qui permet au PSG de prendre position dans un dossier qui pourrait rapidement animer le mercato. Gabriel souhaiterait en effet quitter Manchester United et ne devrait pas y signer son premier contrat professionnel. Le jeune attaquant avait notamment marqué les esprits le 10 septembre dernier en inscrivant un triplé en Youth League face à Sabah.

Le PSG vient concurrencer le Real Madrid et le Barça

La bataille s’annonce toutefois particulièrement relevée. Le Real Madrid et le Bayern Munich feraient notamment partie des clubs les plus intéressés par JJ Gabriel, tandis que le FC Barcelone a également été régulièrement associé au phénomène mancunien. Une piste catalane à nuancer puisque Deco a récemment démenti l’intérêt du Barça. Reste que le PSG vient désormais faire irruption dans un dossier où plusieurs poids lourds européens sont positionnés. Et contrairement à une simple prise de renseignements, Paris aurait déjà avancé ses pions auprès de l’entourage du joueur. De quoi placer le club parisien parmi les prétendants à surveiller si JJ Gabriel décide bien de quitter Manchester United.