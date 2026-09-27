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Stade Rennais Mercato : en plus de Zabiri, une autre grosse vente prévue pour 2027 ?

Par William Tertrin - 27 Sep 2026, 18:00
Abdelhamid Aït Boudlal sous le maillot du Stade Rennais

Après Yassir Zabiri, dont la cote grimpe déjà en Espagne, Abdelhamid Aït-Boudlal pourrait lui aussi devenir l’un des gros dossiers du Stade Rennais en 2027.

Le Stade Rennais pourrait-il préparer deux grosses ventes pour l’été 2027 ? Le nom de Yassir Zabiri circule déjà parmi les joueurs susceptibles de rapporter une importante somme au club breton. Recruté à Famalicão en février pour environ 10 millions d’euros, l’attaquant marocain a été prêté au Racing Santander pour la saison 2026-2027, sans option d’achat. Et Zabiri n’est peut-être pas le seul Rennais à disposer d’une forte valeur marchande.

En effet, d’après les informations de TEAMtalk, Newcastle United surveille attentivement Abdelhamid Aït Boudlal, le défenseur central marocain de 20 ans, dans le cadre de sa réflexion sur son futur secteur défensif.

Abdelhamid Aït Boudlal très courtisé en Angleterre

Arrivé au Stade Rennais en juillet 2024 en provenance de l’Académie Mohammed VI, Abdelhamid Aït Boudlal s’est progressivement imposé comme l’un des jeunes joueurs suivis de près en Ligue 1. Son contrat avec le club breton court jusqu’en juin 2028, ce qui place Rennes en position de force dans les discussions.

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Newcastle n’est toutefois pas le seul club anglais intéressé. Fulham avait déjà formulé une offre importante pour le défenseur (35 millions d’euros bonus compris), refusée par Rennes, tandis qu’Everton, Brentford et Hull City suivent également le dossier. Des clubs allemands, espagnols et italiens seraient aussi attentifs à sa situation.

Rennes veut conserver son jeune défenseur

Cet intérêt intervient alors que le Stade Rennais a tout fait pour conserver Aït Boudlal cet été. La situation pourrait donc devenir l’un des dossiers à suivre dans les prochains mois. Avec un contrat jusqu’en 2028 et une concurrence grandissante autour de lui, Abdelhamid Aït-Boudlal devrait continuer à être très surveillé sur le marché des transferts.

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