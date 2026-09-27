OM : une énorme polémique éclate autour de Frank McCourt

Une accusation visant Unique Sports Group, mandatée cet été par Frank McCourt pour faciliter certaines ventes de l’OM, agite le football irlandais à la veille d’Irlande-Israël.

Une nouvelle polémique pourrait toucher indirectement l’OM et son propriétaire Frank McCourt. Le journaliste Adrien Pittore affirme, sur X, que Unique Sports Group, société anglaise sollicitée cet été par McCourt pour travailler sur plusieurs dossiers de ventes à Marseille, aurait menacé des joueurs irlandais favorables au boycott du match Irlande-Israël.

Selon cette publication, les joueurs concernés auraient été avertis qu’un boycott pourrait compromettre leur possibilité de rejoindre à l’avenir des clubs anglais détenus par des investisseurs américains.

Unique Sports Group, un nouvel acteur du mercato de l’OM

Le lien avec Marseille est, lui, documenté. D’après L’Équipe, Frank McCourt a fait appel à Unique Sports Group en juillet 2026 afin de faciliter certaines opérations de départ. L’agence ne disposerait pas d’un mandat général sur l’effectif, mais de mandats ponctuels concernant certains joueurs et certains marchés.

Unique Sports Group a notamment participé à la mise en relation ayant conduit à l’offre de Manchester City pour Gerónimo Rulli, tandis qu’une proposition de Newcastle pour Pierre-Emile Højbjerg aurait également transité par l’agence.

Un contexte particulièrement sensible en Irlande

L’affaire intervient alors que le débat autour du match Irlande-Israël est devenu particulièrement tendu. Plus de 160 sportifs irlandais avaient signé une lettre appelant les joueurs de la sélection à boycotter les deux rencontres contre Israël.

Samedi, la Fédération irlandaise a finalement annoncé que la sélection disputerait bien les deux matches après un vote des joueurs. Un joueur, dont l’identité n’avait pas été communiquée par la FAI au moment de l’annonce, avait décidé de se mettre en retrait.

Dans ce contexte, l’accusation visant Unique Sports Group pourrait rapidement susciter des réactions dans le football irlandais et, par ricochet, attirer l’attention sur l’OM et son propriétaire américain…